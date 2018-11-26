В старом пиджаке и золотистых балетках: новый выход Терезы Мэй

Глава британского правительства похвасталась новыми балетками

Тереза Мэй. Фото: Getty

Тереза Мэй, которая недавно встречала короля и королеву Нидерландов, прибывших в Великобританию с официальным визитом, в широкополой темно-синей шляпе и пиджаке, снова появилась на публике в нем же. Правда, на этот раз глава британского правительства продемонстрировала новые и очень эффектные балетки.

Тереза Мэй Фото: Getty

Госпожа Мей прибыла в Брюссель для обсуждения проектов соглашений о Brexit. По такому случаю она надела давно знакомый нам темно-синий пятнистый пиджак, синие брюки и блестящие золотистые балетки. Дополнило образ жемчужное колье и любимый пестрый браслет Терезы.

Золотистые балетки Терезы Мэй Фото: Getty

Напомним, ранее Тереза Мэй приняла участие в саммите лидеров ASEM, куда надела деловые брюки темного синего цвета и полосатый жакет с белыми и красными полосками. А на ногах были ее любимые балетки с леопардовым принтом.

А на выступление в парламенте надела ярко-синий костюм и бордовые балетки. На плечи она накинула черную куртку, а в руках несла тяжелую сумку и папку с документами.