В стиле 00-х. Смотрим на образ Тины Кароль в четвертом выпуске "Танців з зірками-2020"
Для прямого эфира певица выбрала шикарное зеленое платье с разрезом
Тина Кароль не перестает удивлять нас своими нарядами. Певица и ведущая шоу "Танців з зірками-2020" в четвертом прямом эфире, который состоялся минувшим вечером, появилась в мятно-зеленом платье от дизайнера David Koma.
Блистательный образ Тины будто вдохновлен модой начала 2000-х: длинное "гладкое" платье из шелка со смелым разрезом и декольте, подкрученные волосы и легкие smoky eyes. Обувь артистка выбрала, как всегда, на каблуках.
Во время прямого эфира "Танців з зірками" Кароль сменила образ на клетчатое платье того же бренда. Как и в клипе "Найти своих", звезда надела длинные перчатки, стилизованные камнями.
Напомним, что ранее Тина Кароль получила именную табличку на "Площади звезд" в трендовом кожаном костюме.
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