В стиле 00-х. Смотрим на образ Тины Кароль в четвертом выпуске "Танців з зірками-2020"

Для прямого эфира певица выбрала шикарное зеленое платье с разрезом

Тина Кароль не перестает удивлять нас своими нарядами. Певица и ведущая шоу "Танців з зірками-2020" в четвертом прямом эфире, который состоялся минувшим вечером, появилась в мятно-зеленом платье от дизайнера David Koma.

Блистательный образ Тины будто вдохновлен модой начала 2000-х: длинное "гладкое" платье из шелка со смелым разрезом и декольте, подкрученные волосы и легкие smoky eyes. Обувь артистка выбрала, как всегда, на каблуках.

Тина Кароль в платье от David Koma Фото: instagram.com/tina_karol

Во время прямого эфира "Танців з зірками" Кароль сменила образ на клетчатое платье того же бренда. Как и в клипе "Найти своих", звезда надела длинные перчатки, стилизованные камнями.

Певица Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, что ранее Тина Кароль получила именную табличку на "Площади звезд" в трендовом кожаном костюме.

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