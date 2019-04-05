В стильном костюме и с сумкой Chanel: Джей Ло вышла на публику в деловом наряде

Голливудская певица эпатировала фанатов в Нью-Йорке

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

После появления на публике в весьма странной фиолетовой жилетке из меха голливудская звезда Дженнифер Лопес решила реабилитироваться и показала отменное чувство стиля.

Знаменитая певица посетила эфир радиостанции Sirius в классическом черном костюме с укороченными брюками и лампасами, из-под которых выглядывали кожаные ботильоны на высокой шпильке с острым носком. Черный пиджак-смокинг Дженнифер скомпоновала с плиссированной блузкой молочного цвета. А на плече 49-летней модницы красовалась сумка на цепочке Chanel модели Boy.

Дженнифер Лопес в деловом костюме на радиостанции Фото: Getty Images

Для эффектности своего образа Джей Ло удлинила волосы с помощью дополнительных прядей и сделала туго собранный хвост. Из аксессуаров на голливудской звезде мы видим бриллиантовые серьги и большие солнцезащитные очки.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес на прогулке с женихом Алексом Родригесом была замечена в розовым пальто и белых кроссовках от Alexander McQueen. Также недавно актриса показала подкаченное тело в соблазнительном розовом бикини.

Смотрите видео о том, как Дженнифер Лопес вернулась на большие экраны:

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