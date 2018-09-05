В странном белом балахоне: новый образ Риты Оры

Эпатажная певица пришла на шоу в странном наряде

Рита Оpа. Фото: Getty

Певица Рита Ора, которая часто выходит в свет в красивых, но при этом своеобразных нарядах, приехала на один из радиоэфиров в Лондоне в странном "луке".

Рита Ора Фото: Getty

На звезде было надето непонятного вида платье-рубашка с длинными рукавами, которое не имело совсем никакой формы. Дополнила образ Рита черными кожаными ботфортами и солнцезащитными очками.

Рита Ора Фото: Getty

Напомним, на днях Оля Полякова выложила в своем Instagram снимки с недавнего концерта, посвященного памяти Николая Могзгового. По такому случаю эпатажная звезда надела платье от украинского дизайнера Andre Tan – длинное, серебристое, с глубоким декольте и очень длинным разрезом.

В то же время Леди Гага была замечена на парижских улицах. Образ звезды был очень ярким и просто не мог не привлечь внимания. Для прогулки певица выбрала пальто яркого синего оттенка, из-под которого виднелся топ зеленого цвета на тонких бретельках, а талию подчеркивал такого же цвета пояс. Из обуви Леди Гага предпочла черные ботинки на каблуке и огромной платформе. А дополняли образ сумка-портфель и полупрозрачные солнцезащитные очки голубого цвета.