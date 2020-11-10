В total black и на шпильках: alyona alyona снялась в неожиданном образе для Vogue
Исполнительница показала новые фото в Instagram
alyona alyona, которая недавно выпустила новый клип с Александром Гудковым, снялась в неожиданном образе для украинского Vogue. Рэперша примерила брючный костюм на голое тело и туфли на высоких каблуках. Такой мы Алену еще не видели.
В свежем ноябрьском выпуске глянца появится серия фотографий, на которых alyona alyona запечатлена в лаконичном и эффектном образе. Она также поделилась кадрами на своей странице в Instagram.
На черно-белых снимках артистка позирует в черном пиджаке, надетом поверх черного бра, классических брюках и в белых туфлях на шпильке.
Образ девушки дополнили массивные украшения, и волосы, зачесанные назад.
В ноябрьском номере Vogue UA звезда украинского рэпа рассказала о нежелании молчать и запуск хип-хоп-лейбла.
Напомним, что ранее Alyona alyona показала фигуру в полупрозрачном нижнем белье.
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