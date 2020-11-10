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В total black и на шпильках: alyona alyona снялась в неожиданном образе для Vogue

Сегодня, 14:37

Исполнительница показала новые фото в Instagram

alyona alyona, которая недавно выпустила новый клип с Александром Гудковым, снялась в неожиданном образе для украинского Vogue. Рэперша примерила брючный костюм на голое тело и туфли на высоких каблуках. Такой мы Алену еще не видели.

В свежем ноябрьском выпуске глянца появится серия фотографий, на которых alyona alyona запечатлена в лаконичном и эффектном образе. Она также поделилась кадрами на своей странице в Instagram.

alyona alyona
alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

На черно-белых снимках артистка позирует в черном пиджаке, надетом поверх черного бра, классических брюках и в белых туфлях на шпильке.

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alyona alyona для Vogue UA
alyona alyona для Vogue UA
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Образ девушки дополнили массивные украшения, и волосы, зачесанные назад.

alyona alyona для Vogue UA
alyona alyona для Vogue UA
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

В ноябрьском номере Vogue UA звезда украинского рэпа рассказала о нежелании молчать и запуск хип-хоп-лейбла.

Напомним, что ранее Alyona alyona показала фигуру в полупрозрачном нижнем белье.

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фотосессия Vogue alyona alyona
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