В тренде шелк: с чем сочетать юбки этой осенью

Советы стилиста по выбору шелковой юбки в новом сезоне

Одна из самых модных тканей 2019 – шелк. И если ранее в тренде были только шелковые платья, то теперь весьма актуальны юбки из этого материала. Какие модели в тренде и с чем их носить – узнайте в нашем материале.

Стилист Ольга Нагорная советует модницам – любая шелковая юбка не должна быть короткой! А варианты плиссированных юбок уже выходят из моды. Теперь дизайнеры акцентируют внимание на юбки с запахом, рюшами или воланами. Трапециевидные модели из шелка на ура соседствуют с гольфами и свитерами.

С чем носить юбки-мини – советы стилиста

Для повседневного образа с белой футболкой или тоненьким светлым гольфом.

Если выбирать более классический крой, то вместо футболки уместней надеть блузу или рубашку, но только oversize c широкими рукавами или поясом, чтобы подчеркнуть талию.

Сочетать классические юбки можно не только со шпильками, но и с кроссовками и спортивными ботинками.

С длинными свитерами и гольфами, которые лучше не заправлять в юбку, а затянуть поясом на талии.

Удлиненный пиджак также гармонично смотрится с шелковыми юбками. Стилист советует забыть о расстегнутой верхней одежде – это уже в прошлом.

Что касается принтов, то тут стилист советует не сдерживать себя – яркие кислотные узоры с анималистическими мотивами сейчас на пике популярности.

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