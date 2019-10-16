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В тренде шелк: с чем сочетать юбки этой осенью

Советы стилиста по выбору шелковой юбки в новом сезоне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05

Одна из самых модных тканей 2019 – шелк. И если ранее в тренде были только шелковые платья, то теперь весьма актуальны юбки из этого материала. Какие модели в тренде и с чем их носить – узнайте в нашем материале.

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Стилист Ольга Нагорная советует модницам – любая шелковая юбка не должна быть короткой! А варианты плиссированных юбок уже выходят из моды. Теперь дизайнеры акцентируют внимание на юбки с запахом, рюшами или воланами. Трапециевидные модели из шелка на ура соседствуют с гольфами и свитерами.

С чем носить юбки-мини – советы стилиста

  • Для повседневного образа с белой футболкой или тоненьким светлым гольфом.
  • Если выбирать более классический крой, то вместо футболки уместней надеть блузу или рубашку, но только oversize c широкими рукавами или поясом, чтобы подчеркнуть талию.
  • Сочетать классические юбки можно не только со шпильками, но и с кроссовками и спортивными ботинками.
  • С длинными свитерами и гольфами, которые лучше не заправлять в юбку, а затянуть поясом на талии.
  • Удлиненный пиджак также гармонично смотрится с шелковыми юбками. Стилист советует забыть о расстегнутой верхней одежде – это уже в прошлом.

Что касается принтов, то тут стилист советует не сдерживать себя – яркие кислотные узоры с анималистическими мотивами сейчас на пике популярности.

Также мы рассказывали, как одеваться стильно, недорого и со вкусом.

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