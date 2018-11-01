В трендовом леопардовом костюме: роскошный образ Сары Сампайо

Ангелы Victoria’s Secret знают толк в моде

Сара Сампайо. Фото: Getty

Уже совсем скоро состоится ежегодное шоу Victoria’s Secret, на подиум которого выйдут самые именитые модели современности, представляя новую коллекцию бренда.

Подготовка к грандиозному показу идет полным ходом, модели проводят дни в спортзалах, а вечера на пробежках, чтобы выглядеть еще лучше. В то время как организаторы устраивают репетиции и примерки. На одну из таких и собрались на днях на Манхэттене Кэндис Свейнпол, Бехати Принслу, Эльза Хоск, Тейлор Хилл и Жасмин Тукс.

Была среди них и Сара Сампайо, надевшая мини-костюм с модным в этом сезоне леопардовым принтом. Дополнила образ модель черными ботинками на каблуке и интересной сумкой в тон.

Сара Сампайо Фото: Getty

Напомним, ранее сообщалось, что в числе новых "ангелов", девушек, ставших лицом бренда, которые будут представлять его на всех показах, стала 24-летняя Винни Харлоу, которую можно будет увидеть на подиуме в нижнем белье Victoria's Secret уже в ноябре.

А тем временем модель plus size Робин Лоули призывает всех бойкотировать предстоящее шоу Victoria's Secret, на подиум которого выходят лишь худые модели.