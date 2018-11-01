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В трендовом леопардовом костюме: роскошный образ Сары Сампайо

Ангелы Victoria’s Secret знают толк в моде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:31
Сара Сампайо. Фото: Getty
Сара Сампайо. Фото: Getty

Уже совсем скоро состоится ежегодное шоу Victoria’s Secret, на подиум которого выйдут самые именитые модели современности, представляя новую коллекцию бренда.

Подготовка к грандиозному показу идет полным ходом, модели проводят дни в спортзалах, а вечера на пробежках, чтобы выглядеть еще лучше. В то время как организаторы устраивают репетиции и примерки. На одну из таких и собрались на днях на Манхэттене Кэндис Свейнпол, Бехати Принслу, Эльза Хоск, Тейлор Хилл и Жасмин Тукс.

Была среди них и Сара Сампайо, надевшая мини-костюм с модным в этом сезоне леопардовым принтом. Дополнила образ модель черными ботинками на каблуке и интересной сумкой в тон.

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Сара Сампайо
Фото: Getty

Напомним, ранее сообщалось, что в числе новых "ангелов", девушек, ставших лицом бренда, которые будут представлять его на всех показах, стала 24-летняя Винни Харлоу, которую можно будет увидеть на подиуме в нижнем белье Victoria's Secret уже в ноябре

А тем временем модель plus size Робин Лоули призывает всех бойкотировать предстоящее шоу Victoria's Secret, на подиум которого выходят лишь худые модели.

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образ Сара Сампайо леопардовый принт Victoria’s Secret
Источник: "Сегодня"
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