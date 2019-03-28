В твидовом платье и с драгоценными часами: светлый образ Елизаветы II
Королева Англии в светлом наряде на торжественной церемонии
92-летняя королева Великобритании Елизавета II, которая недавно предпочла для выхода в свет пальто и шляпу с цветами нежно-розового оттенка, появилась в светлом наряде на торжественной церемонии в Виндзорском замке.
Для вручения Ордена Британской империи Ее Величество выбрала по истине весенний наряд – твидовое платье с рукавом в три четверти молочного цвета. Шею Елизавета II украшало массивное украшение из жемчуга в сочетании с жемчужными серьгами и драгоценной брошью, а на запястье красовались часы на золотом ремешке.
Королевский look традиционно завершали на удобном каблуке черные лаковые туфли. А в макияже можно было разглядеть любимый цвет помады 92-летней Елизавета II – нежно-розовый.
Напомним, ранее Елизавета II и Тереза Мэй пришли на официальный прием в Букингемский дворец в похожих синих платьях.
Также в нашем сюжете смотрите о самых странных подарках, которые королева Великобритании получала в своей жизни:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram