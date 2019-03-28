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В твидовом платье и с драгоценными часами: светлый образ Елизаветы II

Королева Англии в светлом наряде на торжественной церемонии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:01
92-летняя королева Великобритании Елизавета II
92-летняя королева Великобритании Елизавета II
Фото: Getty Images

92-летняя королева Великобритании Елизавета II, которая недавно предпочла для выхода в свет пальто и шляпу с цветами нежно-розового оттенка, появилась в светлом наряде на торжественной церемонии в Виндзорском замке.

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Для вручения Ордена Британской империи Ее Величество выбрала по истине весенний наряд – твидовое платье с рукавом в три четверти молочного цвета. Шею Елизавета II украшало массивное украшение из жемчуга в сочетании с жемчужными серьгами и драгоценной брошью, а на запястье красовались часы на золотом ремешке. 

Елизавета II в твидовом платье средней длины молочного цвета
Елизавета II в твидовом платье средней длины молочного цвета
Фото: Getty Images

Королевский look традиционно завершали на удобном каблуке черные лаковые туфли. А в макияже можно было разглядеть любимый цвет помады 92-летней Елизавета II – нежно-розовый. 

Шею 92-летней Елизавета II украшает жемчужное ожерелье, а на руке сверкают золотые часы
Шею 92-летней Елизавета II украшает жемчужное ожерелье, а на руке сверкают золотые часы
Фото: Getty Images

Напомним, ранее Елизавета II и Тереза Мэй пришли на официальный прием в Букингемский дворец в похожих синих платьях. 

Также в нашем сюжете смотрите о самых странных подарках, которые королева Великобритании получала в своей жизни:

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