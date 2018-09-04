В ультракоротком черном платье Chanel: Хлоя Севиньи на презентации фильма

Хлоя Севиньи пришла на Венецианский кинофестиваль в смелом и очень красивом образе

Хлоя Севиньи. Фото: Getty

75-й Венецианский кинофестиваль, на открытие которого звезды выбрали самые красивые наряды, в самом разгаре. И каждый день в его рамках проходит презентация новой киноленты из списка претендентов на главные награды. На одну из таких, "Ван Гог. На пороге вечности" режиссера Джулиана Шнабеля, пришла актриса Хлоя Севиньи.

Хлоя Севиньи Фото: Getty

По такому случаю звезда выбрала ультракороткое черное платье Chanel, щедро декорированное перьями. Под него она надела черные лодочки с прозрачными каблуками, массивные серьги-кольца, а волосы собрала в хвост.

Хлоя Севиньи Фото: Getty

Напомним, на презентацию фильма со своим участием пришла также звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон. Которая выбрала не просто платье, а творение модного дома Dior. В качестве аксессуаров для эффектного красного наряда актриса выбрала туфли в тон и длинные серьги.

А модель Ирина Шейк пришла поддержать своего возлюбленного Бредли Купера, чей, представленный на кинофестивале фильм, стал для актера режиссерским дебютом. Для красной дорожки Ирина выбрала длинное платье золотого цвета от Версаче.