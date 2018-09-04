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В ультракоротком черном платье Chanel: Хлоя Севиньи на презентации фильма

Хлоя Севиньи пришла на Венецианский кинофестиваль в смелом и очень красивом образе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:31
Хлоя Севиньи. Фото: Getty
Хлоя Севиньи. Фото: Getty

75-й Венецианский кинофестиваль, на открытие которого звезды выбрали самые красивые наряды, в самом разгаре. И каждый день в его рамках проходит презентация новой киноленты из списка претендентов на главные награды. На одну из таких, "Ван Гог. На пороге вечности" режиссера Джулиана Шнабеля, пришла актриса Хлоя Севиньи.

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Хлоя Севиньи
Фото: Getty

По такому случаю звезда выбрала  ультракороткое черное платье Chanel, щедро декорированное перьями. Под него она надела черные лодочки с прозрачными каблуками, массивные серьги-кольца, а волосы собрала в хвост.

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Хлоя Севиньи
Фото: Getty

Напомним, на презентацию фильма со своим участием пришла также звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон. Которая выбрала не просто платье, а творение модного дома Dior. В качестве аксессуаров для эффектного красного наряда актриса выбрала туфли в тон и длинные серьги.

А модель Ирина Шейк пришла поддержать своего возлюбленного Бредли Купера, чей, представленный на кинофестивале фильм, стал для актера режиссерским дебютом. Для красной дорожки Ирина выбрала длинное платье золотого цвета от Версаче.

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платье Chanel Хлоя Севиньи Венецианский кинофестиваль
Источник: "Сегодня"
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