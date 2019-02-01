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В ярком и дешевом платье из Zara: новый выход королевы Летиции

Испанская королева посетила очередное мероприятие в одежде бюджетного бренда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:26
Королева Летиция Фото: Getty
Королева Летиция
Фото: Getty

Королева Летиция, которую мы не так давно видели на приеме в серой клетчатой юбке бюджетного бренда Massimo Dutti и легкой белой блузке с пышными рукавами от Hugo Boss, снова появилась на публике, да еще и в очередной раз в демократичном образе.

Накануне вечером в Мадриде состоялся вечер, проводимый организацией Ibedrola Foundation, почетной гостьей которого стала и королева Испании.

Королева Летиция. Фото: Getty

На мероприятие Летиция надела яркое голубое гофрированное платье с длинным рукавом от бюджетного бренда Zara. На талии его подчеркивал тонкий черный поясок.

Королева Летиция. Фото: Getty

Дополнили королевский образ туфли-лодочки в тон от любимого Летицией бренда Magrit, небольшой черный клатч и серьги Chanel.

Напомним, ранее Летиция посетила юбилей газеты, куда надела очень эффектное изумрудное платье с вышивкой и плиссированной юбкой от бренда Sandro. На ногах ее были черные лаковые лодочки Prada, а в руках – клатч Nina Ricci в тон.

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Источник: Сегодня
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