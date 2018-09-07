В ярком синем платье: Меган Маркл и принц Гарри сходили на концерт

Герцог и герцогиня Сассекские вышли в свет

Меган Маркл в театре. Фото: Getty

Меган Маркл и принц Гарри, которые не так давно вместе проведали больных детей в одном из госпиталей, накануне вечером были замечены на гала-концерте, проводимом в поддержку благотворительных организаций, занимающихся реабилитацией ветеранов войны.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

По такому случаю герцогиня Сассекская надела элегантное синее платье от бренда Jason Wu, дополнив образ босоножками в тон, украшенными стразами, и клатчем от Dior.

Меган Маркл Фото: Getty

Напомним, на днях королева Елизавета II посетила одно из своих самых любимых спортивных мероприятий – народные игры Braemar Gathering, которые ежегодно проходят в Шотландии и являются лучшим способом познакомиться с традициями и культурой этой северной страны.

Тем временем Меган Маркл вошла в список самых стильных людей по версии издания Vanity Fair.

Хотя самой стильной представительницей британской монархии все равно признали Кейт Миддлтон. Согласно данным ежегодного отчета онлайн-ретейлера eBay, герцогиня Кембриджская снова стала примером для большинства женщин Великобритании.