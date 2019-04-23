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В замшевом платье Michael Kors Мелания Трамп сменила шпильки на балетки

Первая леди США примеряла небесно-голубой образ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:11
Мелания Трамп
Мелания Трамп
Фото: AFP

Первая леди США Мелания и ее супруг Дональд Трамп устроили в Белом доме благотворительный пасхальный праздник. Для своего официального выхода госпожа Трамп выбрала голубое платье Michael Kors, выполненное из искусственной замши.

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Наряд в небесном оттенке первая леди довершила любимой парой обуви – остроносые нюдовые балетки Christian Louboutin. На самом деле, Мелания предпочитает туфли-лодочки на высоких каблуках, но для праздничного мероприятия решила сменить обувь на более комфортную. Стилисты сделали миссис Трамп классическую укладку и ее любимый макияж - smoky eyes.

Первая леди США Мелания и ее супруг Дональд Трамп
Фото: AFP
Иванка Трамп в замшевом платье Michael Kors
Фото: AFP
Небесные оттенки: модный образ первой леди США
Фото: AFP
Первая леди США Мелания и ее супруг Дональд Трамп на лужайке Белого дома
Фото: AFP
Президентская чета в весеннем образе
Фото: AFP
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Напомним, что днями ранее для празднования католической Пасхи первая леди США выбрала нежное платье с цветочным принтом от американского бренда Carolina Herrera. Благодаря светло-фиолетовому поясу на талии наряд подчеркнул стройность Мелании, а нежные оттенки ткани – ее шоколадный цвет кожи.

А также во время визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.  

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