В замшевом платье Michael Kors Мелания Трамп сменила шпильки на балетки
Первая леди США примеряла небесно-голубой образ
Первая леди США Мелания и ее супруг Дональд Трамп устроили в Белом доме благотворительный пасхальный праздник. Для своего официального выхода госпожа Трамп выбрала голубое платье Michael Kors, выполненное из искусственной замши.
Наряд в небесном оттенке первая леди довершила любимой парой обуви – остроносые нюдовые балетки Christian Louboutin. На самом деле, Мелания предпочитает туфли-лодочки на высоких каблуках, но для праздничного мероприятия решила сменить обувь на более комфортную. Стилисты сделали миссис Трамп классическую укладку и ее любимый макияж - smoky eyes.
Напомним, что днями ранее для празднования католической Пасхи первая леди США выбрала нежное платье с цветочным принтом от американского бренда Carolina Herrera. Благодаря светло-фиолетовому поясу на талии наряд подчеркнул стройность Мелании, а нежные оттенки ткани – ее шоколадный цвет кожи.
А также во время визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.
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