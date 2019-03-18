В зеленом пальто и с брошью Cartier: Кейт Миддлтон блистала на параде в Лондоне
Герцогиня Кембриджская посетила парад гвардейцев
17 марта в Лондоне состоялся парад ирландских гвардейцев в честь Дня святого Патрика, который традиционно посетили Кейт Миддлтон и принц Уильям.
Для официального мероприятия герцогиня Кембриджская выбрала темно-зеленое пальто от Alexander McQueen, которое дополнила брошью Cartier стоимостью в 2 тысячи долларов (около 55 тысяч гривен). К роскошному наряду Кейт подобрала шляпу James Lock&Co и элегантную собранную прическу. Также королевский аутфит дополнили черные туфли на каблуках.
В то же время для принца Уильяма парад ко Дню святого Патрика был знаковым. Герцог Кембриджский с 2011 года возглавляет ирландскую армию, поэтому на торжественном событии вместе с женой занял места в первом ряду. Принц Уильям, одетый в праздничную форму, принял непосредственное участие в церемонии и впоследствии охотно пообщался с военными и их родными.
Напомним, ранее Кейт Миддлтон покорила элегантным образом в пальто за 60 тыс. гривен. Свой образ Кейт довершила маленьким темно-синим клатчем, а также синими туфлями-лодочками на каблуках.
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