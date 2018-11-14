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В желтом клечатом бомбере и лосинах: Джиджи Хадид прилетела в Токио

Модель прилетела в Японию презентовать новую коллекцию одежды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:57
Джиджи Хадид. Фото: Getty
Джиджи Хадид. Фото: Getty

Джиджи Хадид, которая является амбассадором спортивного бренда Reebok, представившего свою новую рекламную кампанию с ее участием, прилетела в Японию, чтобы презентовать эту самую коллекцию.

Фотографы запечатлели модель в аэропорту Токио. Помимо них звезду встречали еще и толпы восторженных поклонников, с которыми она с удовольствием фотографировалась и раздавала автографы.

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Джиджи Хадид
Фото: Getty

Для своего путешествия Джиджи надела желтый бомбер в черную клетку, под которым была футболка из новой коллекции Reebok. Дополнили образ модели черные лосины и массивные белые кроссовки.

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Джиджи Хадид
Фото: Getty

Напомним, не так давно звезда вышла в свет в красном пуховике от Fendi, под который она подобрала черные кожаные легинсы. А дополнила образ черной сумкой, коричневыми казаками Fendi и солнцезащитными очками в роговой оправе. 

Ранее Джиджи Хадид вместе со своей сестрой Беллой посетили Открытый чемпионат США по теннису, на который обе надели объемные рубашки. 

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Источник: "Сегодня"
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