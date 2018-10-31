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В жемчугах и перчатках: стильная королева Максима пришла на прием

Королева Нидерландов удивила всех скромным нарядом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:19
Королева Нидерландов Максима. Фото: Getty
Королева Нидерландов Максима. Фото: Getty

Королева Максима, не так давно вернувшаяся из поездки со своим супругом, королем Виллемом-Александром, в Великобританию, где в последний день пребывания надела наряд цвета фуксии, вышла в свет в новом образе.

Король и королева Нидерландов прибыли на прощальный прием вице-президента Государственного совета Пита Хейна Доннера, идущего в отставку.

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Королева Максима
Фото: Getty

По такому случаю Максима надела широкие серые брюки, пудровую блузку и туфли на шпильке с открытым носком. Дополнила ее образ элегантная серая шляпка, клатч, украшения из жемчуга и перчатки в тон.

Примечательно, что обычно королева предпочитает более яркие оттенки или даже их сочетания. Поэтому видеть ее в такой скромной цветовой гамме слегка непривычно.

Напомним, на торжественный ужин, проводимый в Букингемском дворце в честь приезда короля Виллема-Александра и его жены, 47-летняя королева Максима надела платье в оттенках серого, которое было сплошь усыпано мерцающими камнями и дополнялось легкой прозрачной накидкой. А на голове ее красовалась массивная корона с бриллиантами.

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Источник: "Сегодня"
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