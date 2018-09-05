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В золоте и с декольте: Натали Портман на Венецианском кинофестивале

На презентацию фильма со своим участием Натали Портман пришла в красивом платье от Gucci

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:31
Натали Портман. Фото: AFP
Натали Портман. Фото: AFP

На 75-м Венецианском кинофестивале, который сейчас в самом разгаре, ежедневно проходят презентации новых фильмов, сопровождающиеся выходом звезд. Вот и на этот раз премьеру ленты "Голос света" посетила голливудская звезда Натали Портман, исполнившая в ней главную роль.

По такому случаю актриса выбрала элегантное золотое платье от бренда Gucci с глубоким декольте. Под него Натали подобрала клатч в тон и крупные серьги.

Натали Портман
Фото: AFP
Натали Портман
Фото: AFP
Натали Портман
Фото: AFP
Натали Портман
Фото: AFP
Натали Портман
Фото: AFP
Натали Портман
Фото: AFP
Натали Портман
Фото: AFP
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На красной дорожке компанию ей составили режиссер фильма Брейди Корбет и сыгравшие в нем актрисы.

Напомним, на презентацию фильма со своим участием пришла также звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон. Которая выбрала не просто платье, а творение модного дома Dior. В качестве аксессуаров для эффектного красного наряда актриса выбрала туфли в тон и длинные серьги.

А модель Ирина Шейк пришла поддержать своего возлюбленного Бредли Купера, чей, представленный на кинофестивале фильм, стал для актера режиссерским дебютом. Для красной дорожки Ирина выбрала длинное платье золотого цвета от Версаче.

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платье натали портман Gucci Голос света
Источник: "Сегодня"
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