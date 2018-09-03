В золотом платье: Ирина Шейк пришла поддержать Бредли Купера на кинофестиваль
Всемирно известная модель Ирина Шейк появилась на 75-м Венецианском кинофестивале
На 75-м Венецианском кинофестивале, который стартовал в итальянском городе Лидо, состоялась премьера фильма Брэдли Купера под названием "Звезда родилась", главную роль в котором исполнила Леди Гага.
Для Купера эта картина стала режиссерским дебютом, поэтому поддержать его приехала всемирно известная модель Ирина Шейк, которая является еще и его возлюбленной.
Для красной дорожки Ирина выбрала длинное платье золотого цвета от Версаче. А сопровождала ее близкая подруга Донателла Версаче. Дополнила образ звезда лишь босоножками ярко желтого цвета.
Напомним, на презентацию фильма со своим участием пришла также звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон. Которая выбрала не просто платье, а творение модного дома Dior. В качестве аксессуаров для эффектного красного наряда актриса выбрала туфли в тон и длинные серьги.
А тем временем в украинской столице стартовало самое ожидаемое событие года в украинской фешн-индустрии, Ukrainian Fashion Week. И в нашем обзоре можно посмотреть на самые красивые показы первых двух дней.