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В золотом платье: Ирина Шейк пришла поддержать Бредли Купера на кинофестиваль

Всемирно известная модель Ирина Шейк появилась на 75-м Венецианском кинофестивале

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:55
Ирина Шейк и Донателла Версаче. Фото: Getty
Ирина Шейк и Донателла Версаче. Фото: Getty

На 75-м Венецианском кинофестивале, который стартовал в итальянском городе Лидо, состоялась премьера фильма Брэдли Купера под названием "Звезда родилась", главную роль в котором исполнила Леди Гага.

Для Купера эта картина стала режиссерским дебютом, поэтому поддержать его приехала всемирно известная модель Ирина Шейк, которая является еще и его возлюбленной.

Для красной дорожки Ирина выбрала длинное платье золотого цвета от Версаче. А сопровождала ее близкая подруга Донателла Версаче. Дополнила образ звезда лишь босоножками ярко желтого цвета.

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Ирина Шейк
Фото: AFP

Напомним, на презентацию фильма со своим участием пришла также звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон. Которая выбрала не просто платье, а творение модного дома Dior. В качестве аксессуаров для эффектного красного наряда актриса выбрала туфли в тон и длинные серьги.

А тем временем в украинской столице стартовало самое ожидаемое событие года в украинской фешн-индустрии, Ukrainian Fashion Week. И в нашем обзоре можно посмотреть на самые красивые показы первых двух дней.

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Источник: "Сегодня"
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