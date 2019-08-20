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Total white: Елена Зеленская очаровала платьем от украинского дизайнера

Первая леди Украины примеряла роскошный наряд от Dafna May

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:38
Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская давно уже не радовала украинцев своими светскими выходами и лаконичными образами. В последний раз мы видели супругу президента Владимира Зеленского в эффектном белом образе во время деловой поездки во Францию.

Владимир Зеленский посетил Канаду. Детали в сюжете:

На этот раз первая леди снова сделала ставку на total white look и очаровала всех присутствующих на деловой встрече с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху. Для экскурсии по Дому с химерами в Киеве Елена Зеленская появилась в длинном платье с плиссированной юбкой от украинского бренда Dafna May. Элегантный образ первой леди довершали украшения от Guzema Jewelry.

Елена Зеленская на встрече с женой премьер-министра Израиля
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская на встрече с женой премьер-министра Израиля
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская на встрече с женой премьер-министра Израиля
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская на встрече с женой премьер-министра Израиля
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская на встрече с женой премьер-министра Израиля
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
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"Впервые как жена президента Украины имела честь приветствовать в Киеве высокую гостью – жену премьер-министра Израиля госпожу Сару Нетаньяху. Экскурсия Домом с химерами, искренняя и теплая беседа о важном. Вчера госпожа Нетаньяху посетила мемориал Бабьего Яра и находилась под огромным впечатлением от увиденного... Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечтой – снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Ведь это – наша общая история. Мы с госпожой Сарой договорились обязательно продолжить обсуждение этого проекта", – написала Елена на своей странице в Instagram.

Ранее мы также показали, в каких нарядах Елена Зеленская появилась в Брюсселе.

Напомним, Владимир и Елена Зеленские поздравили свою дочь Александру с днем рождения и показали ее фото.

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