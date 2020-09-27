Вдохновленные Атлантидой. Смотрите, как прошел показ Versace на Неделе моды в Милане

Звездой коллекции стала Ирина Шейк

В Милане состоялся показ Versace весна-лето 2021 в рамках третьего дня Недели моды. Коллекция Донателлы Версаче Versacepolis SS21 посвящена затонувшей Атлантиде. Звездой подиума стала известная супермодель Ирина Шейк.

Наряды Versace представлены сочетанием очень ярких оранжевого, зеленого, синего и розового цветов. Это юбки с воланами, топы, пиджаки, рюши, графичные принты, ракушки и асимметрия. Все образы напоминают лето и отдых у моря, чего нам так не хватает во время пандемии COVID-19.

Изюминкой дефиле Versacepolis SS21 стало платье, которое надела Ирина Шейк – из нежно-голубого атласа с откровенным декольте и декором в виде морских звезд.

Показ Versace весна-лето 2021 Фото: Versace Показ Versace весна-лето 2021 Фото: Versace Показ Versace весна-лето 2021 Фото: Versace Показ Versace весна-лето 2021 Фото: Versace Показ Versace весна-лето 2021 Фото: Versace Показ Versace весна-лето 2021 Фото: Versace Показ Versace весна-лето 2021 Фото: Versace Показ Versace весна-лето 2021 Фото: Versace Показ Versace весна-лето 2021 Фото: Versace Показ Versace весна-лето 2021 Фото: Versace 1/10

Коллекция стала некой отсылкой к показу Джанни Версаче весна-лето 1992, также посвященному морской тематике. Атмосфера на показе поддерживалась декорациями и освещением, имитирующим морскую воду.

Ранее мы показывали новую коллекцию Dolce & Gabbana, посвященную Сицилии.

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