Вечерние платья в пол: Софи Тернер и Мэйси Уильямс на премьере "Игры престолов"

Герои популярного сериала позировали на красной дорожке

Софи Тернер на премьере "Игры престолов" Фото: Getty Images

Пока поклонники культового сериала "Игры престолов" ликуют от счастья в связи с премьерой финального сезона, звезды саги продолжают масштабную промо-кампанию.

На премьере в Белфасте можно было увидеть главных героинь сериала - Софи Тернер и Мэйси Уильямс, которые позировали на красной дорожке.

23-летняя Софи Тернер вновь для выхода в свет выбрала элегантное платье в пол белого цвета. Декорированные пайетками рукава придавали молодой актрисе грациозности, а драгоценные серьги-висюльки завершили вечерний look звезды. В макияже Софи предпочла яркую красную помаду и розовые румяна.

Софи Тернер и Мэйси Уильямс в вечерних платьях Фото: Getty Images

А вот ее коллега по площадке Мэйси Уильямс выбрала абсолютно другой по стилю наряд. Звезда "Игры престолов" предпочла пудровое платье из шелка, расшитое бисером по всей длине. Глубокую зону декольте украшали фатиновые рюши, а в руке актрисы свисал серебристый клатч. Образ звезды дополняли пестрые аксессуары: на розовых волосах обруч с жемчужными вставками, серебристый чокер и множество браслетов на руке.

Также на премьеру пришла еще одна героиня сериала - Карис ван Хаутен. 42-летняя актриса позировала перед камерами фотографов в длинном платье из черного атласа, который был украшен широким поясом в стиле 90-х и серебристыми пуговицами на левом плече. Также, как и Мэйси, из украшений Карис предпочла трендовые серьги из жемчуга.

Карис ван Хаутен в платье из черного атласа Фото: Getty Images

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