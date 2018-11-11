Венера в мехах: Алина Гросу похвасталась новым теплым пальто

Звезда наслаждается осенью и активно интересуется жизнью своих поклонников

Алина Гросу. Фото: instagram/alina_grosu

Алина Гросу, не так давно опубликовавшая на своей страничке в Instagram откровенный снимок в кружевном топе, коротких джинсовых шортах и куртке Adidas, снова поделилась новыми фото со своими поклонниками.

На них 22-летняя звезда позирует на фоне осенних улиц и опавшей листвы в длинном сером пальто, воротник и карманы которого отделаны натуральным мехом.

Алина Гросу Фото: .instagram/alina_grosu

Под снимками Алина интересуется у своих подписчиков, какую пору года они любят больше всего, а также другими их предпочтениями.

Алина Гросу Фото: .instagram/alina_grosu

"Какую музыку вам нравится слушать осенью? Что вдохновляет сейчас? Что поднимает настроение? Я безумно кайфую в такое время года от лирики и мелодичных песен... и в особенности слушаю артистов с низкими, бархатными тембрами", – отмечает юная звезда.

Напомним, ранее Гросу представила свой новый клип на песню "Вспоминать", съемки которого прошли в Калифорнии.