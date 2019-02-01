Вера Брежнева показала, как дурачится на Мальдивах

Певица и телеведущая продолжает радовать подписчиков новыми фото

Вера Брежнева Фото: instagram/ververa

Вера Брежнева, которая сейчас как раз отдыхает на Мальдивах в компании своей подруги, российской модели Елены Перминовой, снова похвасталась новыми снимками. На фото, которые Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена на белоснежном пляже.

Вера Брежнева. Фото: instagram/ververa

Для прогулки по берегу океана Вера выбрала белую атласную облегающую юбку и белый топ на тонких бретелях с анималистичным принтом.

Вера Брежнева. Фото: instagram/ververa

Дополнила образ звезды черная широкополая шляпа и несколько украшений, в том числе и браслет из ракушек, надетый на щиколодке.

Вера Брежнева. Фото: instagram/ververa

"Просили больше фото? Это вы зря, потому что я могу. Еще и последние деньки", – подписала снимки звезда.

Напомним, недавно Вера Брежнева опубликовала яркое фото, на котором позирует вместе со своими дочерьми Соней и Сарой. А также певица показала снимок с празднования дня рождения сестер–близнецов Виктории и Анастасии Галушко.

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