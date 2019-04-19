Весенние наряды: Елизавета II и принцесса Евгения посетили службу
Члены королевской семьи поразили яркими образами
Английская королева Елизавета II и ее внучка принцесса Евгения посетили службу в виндзорской часовне Святого Георгия. Для праздничного торжества члены королевской семьи нарядились в яркие платья.
Сама королева, по традиции, надела пальто со шляпкой c фиолетовым декором. И снова выбор Ее величества пал на самые яркие краски – желтый. В тандеме с цветочным платьем желтое пальто освежало Елизавету II.
К красочному наряду английская королева обула любимые туфли от Anello & Davide, а в руках, которые были спрятаны под черными перчатками, держала кожаную сумку. Из украшений на ней можно было увидеть драгоценный набор из жемчуга и, разумеется, брошку с бриллиантами.
Принцесса Евгения также предпочла платье в цветочный принт и черные туфли-лодочки на каблуках, а ее голову украшала миниатюрная синяя шляпка.
Также ранее Ее Величество выбрала для вручения Ордена Британской империи не менее весенний наряд – твидовое платье с рукавом в три четверти молочного цвета.
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