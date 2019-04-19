Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Весенние наряды: Елизавета II и принцесса Евгения посетили службу

Члены королевской семьи поразили яркими образами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:51
Королева Англии Елизавета II
Королева Англии Елизавета II
Фото: AFP

Английская королева Елизавета II и ее внучка принцесса Евгения посетили службу в виндзорской часовне Святого Георгия. Для праздничного торжества члены королевской семьи нарядились в яркие платья. 

Читайте также
Давно не видели: появление Елизаветы II в пальто teddy на скачках

Сама королева, по традиции, надела пальто со шляпкой c фиолетовым декором. И снова выбор Ее величества пал на самые яркие краски – желтый. В тандеме с цветочным платьем желтое пальто освежало Елизавету II.

Елизавета II в ярко-желтом пальто
Елизавета II в ярко-желтом пальто
Фото: AFP

К красочному наряду английская королева обула любимые туфли от Anello & Davide, а в руках, которые были спрятаны под черными перчатками, держала кожаную сумку. Из украшений на ней можно было увидеть драгоценный набор из жемчуга и, разумеется, брошку с бриллиантами.

Елизавета II в шляпке с декором и бриллиантовой брошью
Елизавета II в шляпке с декором и бриллиантовой брошью
Фото: AFP

Принцесса Евгения также предпочла платье в цветочный принт и черные туфли-лодочки на каблуках, а ее голову украшала миниатюрная синяя шляпка. 

Елизавета II и принцесса Евгения в пестрых платьях
Елизавета II и принцесса Евгения в пестрых платьях
Фото: AFP

Также ранее Ее Величество выбрала для вручения Ордена Британской империи не менее весенний наряд – твидовое платье с рукавом в три четверти молочного цвета.

Также в нашем сюжете смотрите о самых странных подарках, которые королева Великобритании получала в своей жизни:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
92-летняя Елизавета II вышла в свет в ярко-синем пальто Голубой костюм и черные перчатки: элегантная Елизавета II устроила прием во дворце Бриллиантовая брошь и шляпа с цветами: Елизавета II надела пастельно-салатовое пальто В твидовом платье и с драгоценными часами: светлый образ Елизаветы II
Елизавета II мода стиль наряд пальто принцесса Евгения
Реклама

Новости партнеров

Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак
«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Популярные статьи

Сегодня, 07:03Fun

В дешевом кольце нашли секрет на 709 тысяч гривен

Сегодня, 05:42Психология

Гороскоп на сегодня: Козерогам важно не лениться, а Рыбам – не ввязываться в авантюры

Вчера, 20:10Психология

Весы получат приятное известие, а Близнецам придется брать инициативу в свои руки

Вчера, 17:04Fun

18 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 16:40Fun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 16:21Fun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Вчера, 13:34Психология

Как помочь себе при эмоциональном выгорании и переутомлении: ответ психолога

Вчера, 07:28Техно

Во Вселенной обнаружили двойника Земли

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбам не стоит ссориться с коллегами, а Львам – переоценивать возможности

17 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Рыбы оглянутся в прошлое, а Девы одолеют свои страхи

17 апреляFun

На видео показали гигантского 18-килограммового кота

17 апреляFood

Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом

17 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит воспользоваться советом друга, а Девам – больше фантазировать

16 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат деньги, а Весы рискуют допустить ошибку

16 апреляFun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

16 апреляTravel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Новости партнеров

В России запретят Instagram, Facebook и Twitter
В России запретят Instagram, Facebook и Twitter
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Дочка Виктории Дайнеко стала жертвой врачебной ошибки
Дочка Виктории Дайнеко стала жертвой врачебной ошибки
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Советы бегуньям с большой грудью
Советы бегуньям с большой грудью
Голос дочки Александра Малинина покорил мировую звезду
Голос дочки Александра Малинина покорил мировую звезду