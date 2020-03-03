Изумрудный образ Кейт Миддлтон за 55 тысяч гривен: герцогиня впервые прилетела в Ирландию

Герцогиня нарядилась в пальто Catherine Walker

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, которая неоднозначно отреагировала на выход принца Гарри из семьи, впервые отправились с официальным визитом в Ирландию. 3 марта самолет принца Уильяма и его супруги приземлился в аэропорту Дублина.

В Дублине Кейт Миддлтон появилась в весеннем образе изумрудного оттенка, который состоял из пальто Catherine Walker и платья Alessandra Rich. Как сообщает Daily Mail, стоимость наряда оценивается в 2235 долларов (около 55 тысяч гривен).

Герцогиня Кембриджская в пальто Catherine Walker Фото: Getty Images

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Образ герцогини завершали бархатные туфли и зеленый клатч, а волосы украшал темно-зеленый обруч. Отметим, что зеленый цвет считается национальным в Ирландии.

Напомним, одним из самых любимых брендов герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон является именно Alexander McQueen. Так, в город Данди, где состоялось открытие филиала музея Виктории и Альберта V&A Dundee, Кейт прибыла в платье в шотландскую клетку тартан именно от этого дизайнера.

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