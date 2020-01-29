Весенний образ: Кейт Миддлтон осуществила официальный выход в изумрудном пальто

Герцогиня Кембриджская посетила детский сад в Лондоне

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая накануне оконфузилась в мини-юбке, осуществила четвертый официальный выход за неделю. Для визита детского сада Stockwell Gardens Nursery & Pre-School в Лондоне супруга принца Уильяма облачилась в весенний наряд.

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Так, герцогиня Кембриджская надела базовый ансамбль, который состоял из молочной блузки с вышивкой на груди и черных классических джинсов. Изюминкой королевского аутфита стало облегающее пальто изумрудного оттенка, которое придавало Кейт весенней свежести.

Кейт Миддлтон в весеннем пальто Фото: Getty Images

Завершающим штрихом образа стали высокие замшевые ботинки. По традиции, стилисты герцогини сделали легкую укладку и натуральный макияж. Кейт Миддлтон игралась с маленькими детьми и поработала официанткой, подавая дошкольникам завтрак. Также она обсудила с представителями детского сада важность правильного питания для развития детей.

Герцогиня Кембриджская в детском саду Лондона Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли в свет впервые после резонансного заявления принца Гарри и Меган Маркл о выходе из королевской семьи.

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