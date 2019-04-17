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Виктории Бекхэм – 45: ТОП-6 стильных образов британского дизайнера

Виктория Бекхэм – одна из самых стильных звезд современности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:53
Бритнаская икона стиля - Виктория Бекхэм
Бритнаская икона стиля - Виктория Бекхэм
Фото: Getty Images

17 апреля жене известного футболиста Дэвида Бекхэма, певице и дизайнеру Виктории Бекхэм исполняется 45 лет. В честь праздника звезды Сегодня.Lifestyle сделали подборку ее лучших образов за последний год, а также собрали интересные факты из жизни Виктории. 

Экс-участница популярной группы "Spice Girls", мать четверых детей и дизайнер – главные достижения Виктории за 45 лет жизни. А еще и 19 лет брака с известным футболистом! Все это говорит о трудолюбии британской звезды, ведь воспитание детей и построение отношений – тот еще труд.

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Также еще одним ее детищем является собственный бренд одежды Victoria Beckham, который в сентябре отпраздновал свое 10-летие. Дизайнерская линия одежды и аксессуаров популярна среди других знаменитостей (Леди Гаги, Меган Маркл, Бейонсе и других), а саму Викторию мы часто видим на светских раутах в нарядах ее же производства.

В 2010 году бренд Виктории получил номинацию престижной британской премии Brand of the Year-2010 (Бренд года). Но спустя 7 лет главной оценкой ее таланта стало признание самой британской королевы Елизаветы II, которая наградила Викторию почетным орденом и званием офицера Британской Империи.

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Именинница не раз признавалась, что просто зависима от шоппинга. Но при этом она не следует трендам, а сама создает их и весьма удачно. Мы собрали ТОП-6 самых стильных образом Виктории за последний год. 

Темно-синее платье и шляпа с вуалью  

19 мая прошлого года Виктория вместе с мужем Дэвидом Бекхэмом стали почетными гостями на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. Для королевского бракосочетания Виктория выбрала платье из собственной коллекции 2019 года. Наряд был похож на тот, в котором она была в 2011 году на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Темно-синее платье с необычными рукавами она дополнила красными туфлями на шпильке и шляпкой с вуалью. 

Виктория вместе с мужем Дэвидом Бекхэмом на королевской свадьбе
Виктория вместе с мужем Дэвидом Бекхэмом на королевской свадьбе
Фото: Getty Images

Черный смокинг с блузой-жабо 

Для официального мероприятия стильная красотка появилась в черном смокинге из своей собственной коллекции. О ее любви к брючным костюмам давно известно и каждый ее светский выход не похож на предыдущий. Обычно, Виктория предпочитает пиджаки и брюки oversize. Но на этот раз черный смокинг облегал стройную фигуру Бекхэм, а шелковый пояс с лампасами придавал праздничного шика. 

Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
Фото: Getty Images

Молочный костюм в крупный горох

И снова Вики сделала выбор наряда в пользу своего бренда Victoria Beckham, нарядившись в брюки и рубашку молочного цвета. Костюм смотрелся на стройной Бекхэм весьма оригинально, такой эффект получился благодаря сочетанию классического фасона вещей и необычного принта атласной ткани – крупного горошка. Ярким завершением аутфита стали малиновые туфли-лодочки.

Виктория Бекхэм в ансамбле из рубашки и классических брюк от своего бренда
Виктория Бекхэм в ансамбле из рубашки и классических брюк от своего бренда
Фото: AFP

Малиновые туфли-лодочки и белая блуза 

На гала-ужин в Лондонской портретной галерее британская дизайнер выбрала белую объемную блузку с черными брюками, которые делали ее ноги еще более длинными. Светский аутфит Бекхэм дополнили яркие малиновые лодочки на высоком каблуке и черный клатч с деревянными вставками.

Виктория и Дэвид Бекхэмы в Лондонской портретной галерее
Виктория и Дэвид Бекхэмы в Лондонской портретной галерее
Фото: Getty Images

Облегающее черное платье с декольте 

На церемонии жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА в Монако Вики позировала длинном черном платье с глубоким декольте, которое очень удачно подчеркнуло ее фигуру, а к нему босоножки на каблуках в тон. Волосы звезды были распущены и завиты. Ее супруг решил особо не выделяться и тоже предпочел черный костюм.

Виктория и Девид Бекхэмы
Виктория и Девид Бекхэмы
Фото: AFP

Платье с леопардовым принтом в дополнении с голубым гарнитуром 

Кроме светских и официальных выходов фотографам удается запечатлеть Вики в повседневных образах на улицах Лондона. В один из таких дней Бекхэм возле входа в свой бутик была замечена в платье с леопардовым принтом из осенне-зимней коллекции своего бренда, дополнив дневной образ голубой сумкой и туфлями ей в тон.

Виктория Бекхэм в леопардовом total look своего же бренда
Виктория Бекхэм в леопардовом total look своего же бренда
Фото: Getty Images

Напомним, ранее в семье Бекхэмов случился неприятный инцидент. Муж Виктории Дэвид рассказал в интервью одному из глянцев, что ему нелегко живется. После чего Вики была разбита и два дня провела в слезах, а после легла в клинику на немецком курорте Баден-Баден.

К слову, в семье Бекхэмов появился новый дизайнер. Детали в нашем сюжете:

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