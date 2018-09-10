Виктория Бекхэм отметила юбилей своего бренда в бумажном пакете
Виктория Бекхэм снялась в рекламной кампании, посвященной юбилею своего бренда
Британский дизайнер Виктория Бекхэм продолжает отмечать 10-летний юбилей своего бренда. Не так давно в честь этого события она со всей своей семьей, включая собаку, появилась на обложке модного глянца Vogue. А теперь приняла участие в смешной фотосессии.
Дело в том, что в 2008 году, когда бренд только запускался, известный фешн-фотограф Юрген Теллер снял Викторию в огромном бумажном пакете для шопинга с логотипом Marc Jacobs.
Спустя 10 лет дизайнер решила повторить этот же фотосет, только уже с логотипом Victoria Beckham на пакете. Поскольку, по ее словам, именно тогда Марк Джейкобс открыл для нее дорогу в мир моды.
А рекламная кампания посвящена выходу новой лимитированной коллекции футболок, которая поступит в продажу 16 сентября. КУпить их можно будет на официальном сайте бренда за 115 фунтов.
Напомним, ранее всемирно известная модель Ирина Шейк снялась для обложки журнала Daily Front Row. Да не просто так, а с новой и очень короткой стрижкой.
А на днях в Вероне прошла грандиозная презентация новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi. Показ ознаменовался приездом звездных гостей, в числе которых была звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер. По такому случае атриса выбрала ажурный топ Intimissimi, который сочетала с роскошной атласной юбкой и белыми босоножками.