Виктория Бекхэм отметила юбилей своего бренда в бумажном пакете

Виктория Бекхэм снялась в рекламной кампании, посвященной юбилею своего бренда

Виктория Бекхэм. Фото: instagram/victoriabeckham

Британский дизайнер Виктория Бекхэм продолжает отмечать 10-летний юбилей своего бренда. Не так давно в честь этого события она со всей своей семьей, включая собаку, появилась на обложке модного глянца Vogue. А теперь приняла участие в смешной фотосессии.

Дело в том, что в 2008 году, когда бренд только запускался, известный фешн-фотограф Юрген Теллер снял Викторию в огромном бумажном пакете для шопинга с логотипом Marc Jacobs.

Виктория Бекхэм Фото: Marc Jacobs

Спустя 10 лет дизайнер решила повторить этот же фотосет, только уже с логотипом Victoria Beckham на пакете. Поскольку, по ее словам, именно тогда Марк Джейкобс открыл для нее дорогу в мир моды.

Виктория Бекхэм Фото: instagram/victoriabeckham

А рекламная кампания посвящена выходу новой лимитированной коллекции футболок, которая поступит в продажу 16 сентября. КУпить их можно будет на официальном сайте бренда за 115 фунтов.

Виктория Бекхэм Фото: instagram/victoriabeckham

Напомним, ранее всемирно известная модель Ирина Шейк снялась для обложки журнала Daily Front Row. Да не просто так, а с новой и очень короткой стрижкой.

А на днях в Вероне прошла грандиозная презентация новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi. Показ ознаменовался приездом звездных гостей, в числе которых была звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер. По такому случае атриса выбрала ажурный топ Intimissimi, который сочетала с роскошной атласной юбкой и белыми босоножками.