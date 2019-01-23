Виктория Бекхэм снова показала невероятный шпагат

Дизайнер не перестает удивлять своей спортивной формой

Виктория Бекхэм Фото: Instagram

Виктория Бекхэм, накануне замеченная в аэропорту Нью-Йорка, куда она отправилась в преддверии мужской Недели моды в очень элегантном пальто, снова похвасталась в своем Instagram идеальной фигурой.

Не секрет, что Вики находится в отличной форме, поскольку каждое утро звезды начинается со спорта и растяжек. Вот и на этот раз она выложила небольшой ролик, на котором в очередной раз продемонстрировала свой фирменный шпагат.

Стоит отметить, что ранее Виктория еще и создала вместе со спортивным брендом Reebok новую коллекцию, в вещах из которой она появилась на фото ниже.

Виктория Бекхэм. Фото: Instagram

В нее вошли легинсы, топы, кроссовки и даже бейсболки.

Виктория Бекхэм. Фото: Instagram

Напомним, ранее в семье Бекхэмов случился неприятный инцидент. Муж Виктории Дэвид рассказал в интервью одному из глянцев, что ему нелегко живется. После чего Вики была разбита, два дня провела в слезах, а после легла в клинику на немецком курорте Баден-Баден, специализирующуюся на снятии стресса и исправлении "эмоционального баланса". О том, что она отдыхает в немецком санатории, Виктория сообщила в соцсети Instagram.