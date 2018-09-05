Винтаж и Dolce & Gabbana: Рианна снялась для модного глянца

Рианна примерила винтажные образы в фотосесии для журнала GARAGE

Рианна. Фото: GARAGE

Барбадосская дива Рианна, которая не так давно украсила обложку Vogue, теперь появится в сентябрьском номере журнала GARAGE. По такому случаю звезда примерила вещи от Dolce & Gabbana и украшения Tiffany & Co. А одним из самых ярких элементов одежды в съемке стало объемное винтажное болеро розового цвета.

Его отыскал в комиссионке стилист съемки Карлос Назарио, который считает винтаж отдельным миром одежды. И стремится объединить его с самыми известными мировыми брендам ради создания неожиданно сильных образов.

Рианна Фото: GARAGE Рианна Фото: GARAGE Рианна Фото: GARAGE Рианна Фото: GARAGE Рианна Фото: GARAGE Рианна Фото: GARAGE Рианна Фото: GARAGE Рианна Фото: GARAGE 1/8

"Стиль Рианны очень современный, она идет на шаг впереди. И не думает, что наденет сегодня. Она думает, что наденет завтра", – прокомментировал съемку Назарио.

Как сообщалось ранее, сентябрьский выпуск французского Vogue выйдет с фотосессией супермодели Кейт Мосс. Над созданием образа 44-летней звезды работал Микаэль Янссон, в объективе которого она появилась в качестве ретродивы 50-х.

Тем временем в нынешнем году Виктория Бекхэм отмечает десятилетний юбилей своего бренда одежды. По случаю чего она украсила обложку нового номера британского Vogue. Да не одна, а со всем своим семейством – компанию звездной маме составил ее муж Девид а также дети Бруклин, Ромео, Харпер и Круз. Запечатлен был даже пес по кличке Олив.