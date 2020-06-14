Винтаж, рюши и открытые плечи: обзор модных сарафанов на лето

Главные акценты летних сарафанов этого сезона – нежность и легкость

Сарафан – это такая вещь, надев которую сразу хочется порхать как бабочка, получать комплименты и много фотографироваться. Идеальная возможность продемонстрировать свою утонченность приходит именно летом, потому что в жару легкое платье можно заменить на практически любой аутфит. Сегодня рассказываем, какие модные сарафаны весна-лето 2020 стоит носить в этом сезоне.

Кстати, в материале платья украинских брендов, которые мы будем носить этим летом мы показывали самые популярные модели сарафанов по мнению локальных дизайнеров.

Модные летние сарафаны Фото: Pinterest

Сарафаны 2020: какие модели носить этим летом

В этом году очень популярны платья и сарафаны из шифона с рукавами "фонариками" и квадратными вырезами. Ткань также может быть хлопковая, с минималистичными принтами или однотонная.

Идеальный цвет для лета – белый, но в тренде также пастельные розовый, лавандовый, голубой и фиолетовый. Не сдает своих позиций и polka dot.

Сарафан летний | Фото: Pinterest

Красивые сарафаны на лето для дневного променада лучше выбирать средней длины. Сандалии на низком ходу или босоножки на тонком небольшом каблуке идеально дополнят образ. Вечером к луку можно добавить смелый мейк или лаконичный жакет свободного кроя.

С чем носить сарафан летом | Фото: Pinterest

Для любительниц мини подойдут сарафаны в стиле 00-х: короткие на брителях, с завязками, с небольшим разрезом сбоку, черные, в клетку или полоску. Их можно носить с обувью на платформе, с кроссовками, кедами и танкеткой.

Сарафан летний | Фото: Pinterest

Сарафан на запах, который мы носили в прошлом году, становится фаворитом летнего сезона 2020. Это идеальный вариант как для поездки на море, так и для городских будней.

Отлично такой наряд смотрится со спортивной обувью и с более утонченной. Изюминку образу добавят кудри или платок, повязанный на голову.

С чем носить сарафан летом | Фото: Pinterest

Идеальный офисный сарафан 2020 должен быть более сдержанного кроя, с короткими рукавами или ромпер (платье-комбинезон) на бретелях. Не стесняйтесь надеть его поверх футболки или подчеркните талию тонким ремнем.

Длина сарафана в офис не должна быть слишком короткой, в противном случае – накиньте на плечи пиджак оверсайз или рубашку в тон.

Как носить сарафан в офис летом | Фото: instagram.com/tojajoanna/

В 2020 году обязательно стоит примерить сарафан из шелка в бельевом стиле - модель, которая выглядит роскошно и сексуально, особенно вечером. Эта вещь хорошо комбинируется и с элегантными туфлями на устойчивом каблуке, с мюлями и даже кроссовками. Дополняйте образ кардиганом или курткой из денима.

Платье-комбинация как носить летом | Фото: instagram.com/laurajadestone/

Недавно мы также рассказывали какие шорты носить этим летом. А еще узнайте, что надеть в офис в жару.

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