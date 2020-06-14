Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Винтаж, рюши и открытые плечи: обзор модных сарафанов на лето

Сегодня, 17:40

Главные акценты летних сарафанов этого сезона – нежность и легкость

Сарафан – это такая вещь, надев которую сразу хочется порхать как бабочка, получать комплименты и много фотографироваться. Идеальная возможность продемонстрировать свою утонченность приходит именно летом, потому что в жару легкое платье можно заменить на практически любой аутфит. Сегодня рассказываем, какие модные сарафаны весна-лето 2020 стоит носить в этом сезоне.

Кстати, в материале платья украинских брендов, которые мы будем носить этим летом мы показывали самые популярные модели сарафанов по мнению локальных дизайнеров.

Модные летние сарафаны
Модные летние сарафаны
Фото: Pinterest

Сарафаны 2020: какие модели носить этим летом

В этом году очень популярны платья и сарафаны из шифона с рукавами "фонариками" и квадратными вырезами. Ткань также может быть хлопковая, с минималистичными принтами или однотонная.

Идеальный цвет для лета – белый, но в тренде также пастельные розовый, лавандовый, голубой и фиолетовый. Не сдает своих позиций и polka dot.

Сарафан летний | Фото: Pinterest

Красивые сарафаны на лето для дневного променада лучше выбирать средней длины. Сандалии на низком ходу или босоножки на тонком небольшом каблуке идеально дополнят образ. Вечером к луку можно добавить смелый мейк или лаконичный жакет свободного кроя.

С чем носить сарафан летом | Фото: Pinterest

Для любительниц мини подойдут сарафаны в стиле 00-х: короткие на брителях, с завязками, с небольшим разрезом сбоку, черные, в клетку или полоску. Их можно носить с обувью на платформе, с кроссовками, кедами и танкеткой.

Сарафан летний | Фото: Pinterest

Сарафан на запах, который мы носили в прошлом году, становится фаворитом летнего сезона 2020. Это идеальный вариант как для поездки на море, так и для городских будней.

Отлично такой наряд смотрится со спортивной обувью и с более утонченной. Изюминку образу добавят кудри или платок, повязанный на голову.

С чем носить сарафан летом | Фото: Pinterest

Идеальный офисный сарафан 2020 должен быть более сдержанного кроя, с короткими рукавами или ромпер (платье-комбинезон) на бретелях. Не стесняйтесь надеть его поверх футболки или подчеркните талию тонким ремнем.

Длина сарафана в офис не должна быть слишком короткой, в противном случае – накиньте на плечи пиджак оверсайз или рубашку в тон.

Как носить сарафан в офис летом | Фото: instagram.com/tojajoanna/

В 2020 году обязательно стоит примерить сарафан из шелка в бельевом стиле - модель, которая выглядит роскошно и сексуально, особенно вечером. Эта вещь хорошо комбинируется и с элегантными туфлями на устойчивом каблуке, с мюлями и даже кроссовками. Дополняйте образ кардиганом или курткой из денима.

Платье-комбинация как носить летом | Фото: instagram.com/laurajadestone/

Недавно мы также рассказывали какие шорты носить этим летом. А еще узнайте, что надеть в офис в жару.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Головные уборы: ТОП-6 трендов этого лета Выбираем босоножки: ТОП-5 трендовых пар на лето Анималистичный принт и стиль 60-х: самые модные купальники этого лета
сарафан тренды 2020
Реклама

Новости партнеров

Подопечная Потапа показала свою роскошную фигуру
Подопечная Потапа показала свою роскошную фигуру
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Анастасія Квітко вразила шикарним виглядом
Анастасія Квітко вразила шикарним виглядом
Елена Кравец восхитила видом в полупрозрачной вышиванке
Елена Кравец восхитила видом в полупрозрачной вышиванке

Популярные статьи

Сегодня, 15:27Fun

14 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 10:15Food

Как правильно заморозить кабачки на зиму

Сегодня, 09:49Wellness

Что нужно знать о донорстве крови: как подготовиться

Сегодня, 09:11Wellness

Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столице

Сегодня, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 14-20 июня: все знаки зодиака

Вчера, 16:40Travel

Летний отпуск в Яремче: все, что нужно знать о курорте

Вчера, 12:20Food

Как правильно заморозить укроп на зиму: три простых способа

Вчера, 10:15Food

Салаты на зиму: ТОП-5 рецептов домашних заготовок

12 июняШоу-бизнес

Долго не скучал: экс-супруг Ани Лорак отметил день рождения с новой девушкой

12 июняFun

12 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

12 июняШоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" честно ответила на вопрос, есть ли на шоу сценарий

12 июняTravel

Розовое озеро в Украине: где находится и лечебные свойства

12 июняFood

Малосольные огурцы: как приготовить хрустящую закуску на зиму

12 июняFood

Как заморозить клубнику на зиму: три проверенных способа

12 июняFun

"Открыл для себя новый мир": на видео показали забавную реакцию кота на мороженое

11 июняTravel

Бюджетный отпуск на Черном море: семейный отдых в Каролино-Бугазе

Новости партнеров

Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Воздушный зефир к чаю: делаем из трех ингредиентов за 15 минут
Воздушный зефир к чаю: делаем из трех ингредиентов за 15 минут
9 зірок, яких з віком перестали впізнавати. Фото
9 зірок, яких з віком перестали впізнавати. Фото
Простий рецепт торта
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять