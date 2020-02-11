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Висловіть свої почуття мовою подарунків

ТОП-10 кращих подарунків до Дня Святого Валентина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00

Наближається найромантичніше свято у році, адже саме 14-го лютого прийнято зізнаватися в коханні та дарувати коханим невеликі презенти. У більшості випадків подарунки символічні, хоча потішити і здивувати свою половинку на День Святого Валентина можна також за допомогою корисних і практичних подарунків, які також можуть розпалити вогонь почуттів. А поки усіх не захопила подарункова лихоманка і ви не розгубились серед яскравих вітрин магазинів, пропонуємо підбірку ідей для романтичного подарунку.

1. Валентинка

Тут, звичайно ж, мова йде не тільки про класичні "валентинки" – маленькі відкритки зі словами кохання. В якості валентинки може бути будь-яка мила дрібничка у формі серця. Це, до прикладу, може бути брелок у формі серця, фігурки у вигляді янголят чи коробка цукерок у вигляді сердечок.

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2. Аромасвічки

Що може бути кращим, ніж провести вечір при свічках? А якщо ці свічки ще й мають неймовірний аромат – романтична атмосфера гарантована! Також прекрасним ароматним подарунком можуть стати аромадифузори, які набирають все більшої популярності серед ароматів для дому.

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3. Ювелірні прикраси

Погодьтесь, кожна жінка мріє отримати в День закоханих каблучку, разом з пропозицією "руки та серця". Та навіть, якщо одруження поки що не входить в ваші плани, потіште її красивими сережками чи оригінальним браслетом. І не забудьте про скриньку для зберігання прикрас.

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4. Чашка

Оригінальна чашка в подарунковому упакуванні, з цікавим малюнком або надписом, також доречний подарунок, який нагадуватиме про ваші почуття щодня за ранковою кавою чи вечірнім чаюванням.

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5. Термочашка

Практичний подарунок, який можна презентувати як чоловікам, так і жінкам. Такі чашки зберігають температуру не тільки гарячих, а й холодних напоїв, тому будуть корисними в будь-яку пору.

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6. "Набір джентльмена"

Продовжуючи тему чоловічих подарунків, хочемо запропонувати таку чудову ідею, як чоловіча косметичка, в якій прекрасно розмістяться усі бритви та деодоранти подаровані вами на попередні свята. Сюди ж можна віднести і скриньки для годинників та запонок, дорожні футляри та футляри для девайсів.

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7. Таця

З одного боку – не надто романтичний подарунок, а з іншого – уявіть як зрадіє ваша кохана сніданку в ліжко, який ви турботливо приготували і піднесли на такій таці.

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8. Набір келихів

Красивий набір келихів в парі з пляшкою вина може стати у пригоді за романтичною вечерею. Для чоловіків прекрасним подарунком може стати набір келихів для віскі або каменів для охолодження цього благородного напою.

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9. М’які іграшки

Можливо, дещо банальний, але дуже милий подарунок, який люблять усі дівчата. Серед великого різноманіття зверніть свою увагу на бренд Bukowski, такі іграшки, гарантуємо, сподобаються усім.

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10. Враження

Подорож, стрибок з парашутом, відвідування майстер-класу, різноманітні квести, та навіть просто похід в кіно чи ресторан, усе, на що вистарчить вашої фантазії, стане відмінним подарунком.

І на останок, головне – даруйте коханим свою любов, увагу і турботу, адже саме такий подарунок, по-справжньому цінний!

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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