Висловіть свої почуття мовою подарунків
ТОП-10 кращих подарунків до Дня Святого Валентина
Наближається найромантичніше свято у році, адже саме 14-го лютого прийнято зізнаватися в коханні та дарувати коханим невеликі презенти. У більшості випадків подарунки символічні, хоча потішити і здивувати свою половинку на День Святого Валентина можна також за допомогою корисних і практичних подарунків, які також можуть розпалити вогонь почуттів. А поки усіх не захопила подарункова лихоманка і ви не розгубились серед яскравих вітрин магазинів, пропонуємо підбірку ідей для романтичного подарунку.
Тут, звичайно ж, мова йде не тільки про класичні "валентинки" – маленькі відкритки зі словами кохання. В якості валентинки може бути будь-яка мила дрібничка у формі серця. Це, до прикладу, може бути брелок у формі серця, фігурки у вигляді янголят чи коробка цукерок у вигляді сердечок.
Що може бути кращим, ніж провести вечір при свічках? А якщо ці свічки ще й мають неймовірний аромат – романтична атмосфера гарантована! Також прекрасним ароматним подарунком можуть стати аромадифузори, які набирають все більшої популярності серед ароматів для дому.
Погодьтесь, кожна жінка мріє отримати в День закоханих каблучку, разом з пропозицією "руки та серця". Та навіть, якщо одруження поки що не входить в ваші плани, потіште її красивими сережками чи оригінальним браслетом. І не забудьте про скриньку для зберігання прикрас.
Оригінальна чашка в подарунковому упакуванні, з цікавим малюнком або надписом, також доречний подарунок, який нагадуватиме про ваші почуття щодня за ранковою кавою чи вечірнім чаюванням.
Практичний подарунок, який можна презентувати як чоловікам, так і жінкам. Такі чашки зберігають температуру не тільки гарячих, а й холодних напоїв, тому будуть корисними в будь-яку пору.
Продовжуючи тему чоловічих подарунків, хочемо запропонувати таку чудову ідею, як чоловіча косметичка, в якій прекрасно розмістяться усі бритви та деодоранти подаровані вами на попередні свята. Сюди ж можна віднести і скриньки для годинників та запонок, дорожні футляри та футляри для девайсів.
З одного боку – не надто романтичний подарунок, а з іншого – уявіть як зрадіє ваша кохана сніданку в ліжко, який ви турботливо приготували і піднесли на такій таці.
Красивий набір келихів в парі з пляшкою вина може стати у пригоді за романтичною вечерею. Для чоловіків прекрасним подарунком може стати набір келихів для віскі або каменів для охолодження цього благородного напою.
Можливо, дещо банальний, але дуже милий подарунок, який люблять усі дівчата. Серед великого різноманіття зверніть свою увагу на бренд Bukowski, такі іграшки, гарантуємо, сподобаються усім.
Подорож, стрибок з парашутом, відвідування майстер-класу, різноманітні квести, та навіть просто похід в кіно чи ресторан, усе, на що вистарчить вашої фантазії, стане відмінним подарунком.
І на останок, головне – даруйте коханим свою любов, увагу і турботу, адже саме такий подарунок, по-справжньому цінний!
Все подробности в спецтеме Valentine's Day
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