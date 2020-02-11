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Висловіть свої почуття мовою подарунків

ТОП-10 кращих подарунків до Дня Святого Валентина

Наближається найромантичніше свято у році, адже саме 14-го лютого прийнято зізнаватися в коханні та дарувати коханим невеликі презенти. У більшості випадків подарунки символічні, хоча потішити і здивувати свою половинку на День Святого Валентина можна також за допомогою корисних і практичних подарунків, які також можуть розпалити вогонь почуттів. А поки усіх не захопила подарункова лихоманка і ви не розгубились серед яскравих вітрин магазинів, пропонуємо підбірку ідей для романтичного подарунку.

1. Валентинка

Тут, звичайно ж, мова йде не тільки про класичні "валентинки" – маленькі відкритки зі словами кохання. В якості валентинки може бути будь-яка мила дрібничка у формі серця. Це, до прикладу, може бути брелок у формі серця, фігурки у вигляді янголят чи коробка цукерок у вигляді сердечок.

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2. Аромасвічки

Що може бути кращим, ніж провести вечір при свічках? А якщо ці свічки ще й мають неймовірний аромат – романтична атмосфера гарантована! Також прекрасним ароматним подарунком можуть стати аромадифузори, які набирають все більшої популярності серед ароматів для дому. 1/4 3. Ювелірні прикраси Погодьтесь, кожна жінка мріє отримати в День закоханих каблучку, разом з пропозицією "руки та серця". Та навіть, якщо одруження поки що не входить в ваші плани, потіште її красивими сережками чи оригінальним браслетом. І не забудьте про скриньку для зберігання прикрас. 1/3 4. Чашка Оригінальна чашка в подарунковому упакуванні, з цікавим малюнком або надписом, також доречний подарунок, який нагадуватиме про ваші почуття щодня за ранковою кавою чи вечірнім чаюванням. 1/3 5. Термочашка

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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