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Влада Седан вышла замуж за Александра Зинченко: образ невесты

Сегодня, 14:13

Пара провела торжественную церемонию 24 августа в Киеве

24 августа спортивная тележурналистка Влада Седан (Влада Щеглова) вышла замуж за полузащитника сборной Украины Александра Зинченко. Пара уже расписалась 12 марта в посольстве Украины в Великобритании в Лондоне, а в День Независимости Украины влюбленные устроили праздник для близких в Киеве.

Для важного дня Влада выбрала белоснежное платье с открытой спиной и пышной юбкой, расшитое цветами и стразами. Утонченный образ невесты дополнила элегантная прическа – волосы ведущая собрала в низкий пучок и украсила длинной фатой.

Влада Седан и Александр Зинченко
Влада Седан и Александр Зинченко
Фото: facebook.com/sapronov.yuri

Макияж избранницы футболиста – легкий и ненавязчивый, с акцентом на глаза.

Влада Седан и Александр Зинченко
Влада Седан и Александр Зинченко
Фото: facebook.com/sapronov.yuri

Александр Зинченко сделал предложение Владе Седан 16 сентября 2019 года. Девушка ответила согласием и поделилась в своем Instagram-аккаунте романтичными кадрами, сделанными на футбольном поле и, по всей видимости, дома.

Девушка стала популярной в футбольном мире в 2016 году, во время матча сборной Украины на Чемпионате Европы во Франции. Тогда красивую болельщицу заметили и СМИ, и болельщики, и сами футболисты.

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Источник: facebook.com/sapronov.yuri
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