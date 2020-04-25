Вместо Met Gala 2020 пройдет фэшн-челлендж с Билли Портером

Бал института костюма был запланирован на 4 мая

Еще в марте стало известно, что ежегодный бал Met Gala-2020 отменили из-за эпидемии коронавируса. Мероприятие должно было состояться 4 мая, но вместо этого организаторы решили провести фэшн-челлендж во главе с Билли Портером.

Из-за COVID-19 в этом году отменено множество концертов, премий, кинопремьер и так далее. Не исключением стал и бал института костюма Met Gala. Но организаторы решили не отчаиваться, и запустить вместо привычного модного события челлендж в соцсетях. Об этом сообщает американский Vogue.

Вместо Met Gala 2020 пройдет челлендж с Билли Портером Фото: Instagram

Лицом кампании стал эпатажный Билли Портер, который с начала изоляции проводит модные флешмобы у себя в Instagram. Теперь под тегом #MetGalaChallenge пользователи могут разместить любой образ с предыдущих выходов на красную дорожку бала в своем исполнении. Работы принимаются до 3 мая. После – лучшие наряды будут отобраны редакцией американского глянца и опубликованы на сайте, а также в соцсетях.

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"Нам жаль, что одно из самых блестящих событий на красной ковровой дорожке года отменяется из-за коронавируса. Тем не менее для тех, кто по-прежнему жаждет гламура и экстравагантности, мы объединяемся с Билли Портером в новом челлендже в Instagram: встречайте #MetGalaChallenge", – говорится в сообщении на странице Vogue.

В этом году "Met Gala", партнером которого должен был стать французский дом моды Louis Vuitton, посвящен времени, а будущая экспозиция должна была называться "О времени: мода и продолжительность". Предполагалось, что выставка Института костюма продемонстрирует полувековую историю моды.

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Давайте вспомним самые роскошные наряды ковровой дорожки Met Gala-2019.

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