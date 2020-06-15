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Вооружаемся заколками: 5 быстрых причесок в жару на каждый день

Сегодня, 20:11

Идеальные варианты укладок для волос любой длины

В жару меньше всего хочется долго возиться с волосами, но при этом нам важно, чтобы они выглядели красиво и ухожено. Некоторые ограничиваются мытьем головы и позволяют волосам высохнуть естественным путем на солнце, а кто-то может выйти из дома с небрежным пучком.

Сегодня мы расскажем, какие прически модные в 2020 летом, как быстро и легко уложить волосы и почему важно использовать средства с УФ-фильтрами.

Кстати, накануне Сегодня.Lifestyle писали о головных уборах, которые спасают от солнца. ТОП-6 трендов этого лета ищите здесь.

Модные прически на лето
Модные прически на лето
Фото: Pinterest

С самого начала о главном. Солнцезащитные средства – must have в летний период. Жаркие летние месяцы – это непростое испытание для волос, которое грозит сухостью, выгоревшими прядями и ломкостью волосков. Именно потому важно использовать спреи и другие несмываемые уходы перед выходом из дома.

Хорошо повышают сопротивляемость волос ультрафиолету масла и средства на масляной основе. Не стоит забывать и о головных уборах.

ТОП-5 быстрых и модных причесок летом 2020

Почти все из нижеперечисленных причесок подходят для волос любой длины и густоты. Их удобство в том, что вам не нужно тратить много времени и большое количество заколок.

Пучок

Прически на лето 2020 | Фото: Pinterest

Универсальная прическа, которая подойдет как на работу, так и на прогулку. Просто сделайте высокий хвост и оберните волосы вокруг его основания. Закрепите конец невидимками.

Пучок может быть аккуратным или небрежным, низким, и находиться сбоку. В качестве стильного акцента можно использовать платок, завязав его на самом пучке или закрепить на манер ободка.

Модные летние прически | Фото: Pinterest

Косичка

Модные прически в жару | Фото: Pinterest

Косы – это не только просто, но и очень красиво. Не обязательно плести "колоски", можно обойтись и классическим вариантом. Попробуйте сделать небрежную косу, заплетенную вокруг головы. В этом случае, конечно, потребуются некоторые навыки, но выглядеть это будет потрясающе.

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Для очень коротких волос стоит выбрать низкий хвост, либо заплести косичку из верхних прядей, оставив локоны на висках, на манер "мальвины". Украшать косу также можно платком как для прогулки, так и на море.

Прически на лето для коротких волос | Фото: Pinterest

Мальвина с высоким хвостом

Укладка полупучок на лето | Фото: Pinterest

Очень стильный и классный вариант укладки, особенно хорошо подходит для густых волос. Тонкой шевелюре лучше сперва придать объем с помощью фена или слегка подкрутить стайлером.

Прическа мальвина делается за пять минут: разделите волосы на две секции – нижнюю и верхнюю. Волосы на макушке соберите в хвост или гульку-пучок. Выделите несколько прядей на висках.

Модные летние прически для коротких волос | Фото: Pinterest

Высокий хвост

Модные прически на лето | Фото: Pinterest

Это идеальный вариант в жару. Чтобы прическа не выглядела скучно, сделайте акценты в виде подкрученных прядей или заколок, используйте начес у корней для придания эффекта густоты. Любительницам лаконичности и аккуратности стоит зафиксировать волосы спреем или гелем, и выровнять хвост стайлером.

Простые прически на лето | Фото: Pinterest

Эффект мокрых волос

Простые прически лето 2020 | Фото: Pinterest

Легкие волны на будто мокрых волосах выглядят эффектно. Однако, такая трендовая прическа, вероятно, подойдет только в пасмурную погоду или на вечер.

Классический вариант – зачесать мокрые локоны назад без пробора и тщательно уложить. Получится очень стильная прическа для лета, которую можно зафиксировать гелем или лаком.

Летние прически в жарку погоду | Фото: Pinterest

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