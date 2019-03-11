Впервые без помолвочного кольца: Меган Маркл очаровала новым образом

На руке герцогини отсутствовало помолвочное кольцо

37-летняя Меган Маркл с принцем Гарри Фото: AFP

В честь Дня Содружества наций принц Гарри и его супруга Меган Маркл, у которой могут случиться преждевременные роды, посетили Канадский дом в Лондоне.

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Для официального мероприятия 37-летняя Меган Маркл выбрала роскошное пальто темно-зеленого цвета от Erdem из коллекции осень-зима 2019/2020, которое расшито черными узорами из страз, и черные туфли от Aquazzura. Из-под пальто виднелось зеленое платье из такой же ткани средней длины. Миниатюрный черный клатч от Givenchy завершал образ герцогини.

Беременная Меган Маркл в Лондоне Фото: AFP Беременная Меган Маркл в Лондоне Фото: AFP Беременная Меган Маркл в Лондоне Фото: AFP Беременная Меган Маркл в Лондоне Фото: AFP Беременная Меган Маркл в Лондоне Фото: AFP 1/5

Тяжело было не заметить, что экс-актриса впервые появилась на публичном мероприятии без своего помолвочного кольца с бриллиантами принцессы Дианы, которое принц Гарри сделал по собственному эскизу.

К слову, недавно принц Гарри и Меган Маркл пребывали в Марокко, где герцогиня продемонстрировала наряды на сумму около четырех млн грн. Во время поездки принц Гарри был взволнован, так как схватки могли начаться прямо во время официального визита.

Ранее эксперты рассказали, как будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри пополнит королевскую казну.

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