Впервые в истории Неделя моды в Лондоне откажется от меха

На подиумах Лондонской Недели моды больше не будет изделий из меха

Модная индустрия отказывается от натурального меха. Фото: pixabay

Буквально на днях модный бренд Burberry заявил о намерении отказаться от использования в создании своих новых коллекций натурального меха. И вот уже следом Британский модный совет принял еще более революционное решение – впервые за всю историю существования Неделя моды в Лондоне, старт которой намечен на 15 сентября, пройдет без меховых изделий.

Таким образом бренды решили пойти навстречу зоозащитникам. Ранее от убийства животных в целях наживы уже отказались Gucci, Versace, Ralph Lauren, Hugo Boss, Armani, Michael Kors и Jimmy Choo.

Напомним, тем временем в Нью-Йорке стартовала Неделя моды, главным событием первого дня которой стал показ Tom Ford весна-лето 2019. В новой коллекции дизайнер попытался сочетать самые сложные фактуры – нежные юбки дополняли жесткие корсеты, а воздушные перья марабу соседствовали с кожаным куртками из крокодила.

А накануне старта Ukrainian Fashion Week мы поговорили с ее создателем Ириной Данилевской, рассказавшей о трансформации Недели Моды за последние 20 с лишним лет.