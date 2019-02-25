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Время расцветать: идеи ярких пальто на весну 2019

Тренды весны 2019: какие цвета пальто будут в моде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:46

Самые модные и яркие пальто на весну 2019
Самые модные и яркие пальто на весну 2019
Фото: Pinterest

После зимнего периода и серости вокруг людям необходимо добавить красок в повседневную жизнь. Тем более, что главный тренд весеннего сезона - яркие цвета в одежде и аксессуарах.

О том, какие фасоны в моде и как не прогадать с цветом пальто, вы можете узнать в нашей подборке.

В этом сезоне мировые дизайнеры приветствуют яркие цвета в гардеробе – от спокойного "персика" до кислотно-зеленого оттенка. Но и бежевые тона никто не отменял. Не забывайте, что трендовый цвет не всегда подходит женщине по типу ее внешности. Не все, что навязано известными брендами и модными домами, удачно дополняет образ.

Начнем с оттенка, который признан главным трендом в 2019 году, – кораллового. Он хорошо сочетается со спокойными тонами: бежевым, шоколадным, нюдом, молочным и даже белым. 

Пальто кораллового цвета подходит модницам со смуглой и загорелой кожей
Пальто кораллового цвета подходит модницам со смуглой и загорелой кожей
Фото: Pinterest

Не бойтесь экспериментировать с яркими цветами: синий, желтый, зеленый и даже фиолетовый. Почему бы не порадовать себя и не поднять настроение окружающим? К стати, учеными доказано, что оранжевый цвет и вовсе способен поднять самооценку, а для женщин это крайне важно – чувствовать себя на все 100%.

Если вы не привыкли носить яркие вещи, пора пробовать что-то новое
Если вы не привыкли носить яркие вещи, пора пробовать что-то новое
Фото: Pinterest

Что касается фасона пальто, то оверсайз пока занимает топовые позиции. Не бойтесь "мешковатого" образа, главное в моде сейчас – это комфорт. 

Красное пальто всегда в тренде
Красное пальто всегда в тренде
Фото: Pinterest

А если вы хотите выглядеть стильно в следующем сезоне, узнайте главные тренды весны 2019.

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