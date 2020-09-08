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Все свое ношу с собой, или Как выбрать городской рюкзак

Сегодня, 10:50

Городской рюкзак на все случаи жизни: что важно для покупки безупречной модели

Сколько всего нужно ежедневно держать при себе в городских условиях! Ключи, телефон, зарядное устройство, Power bank, ланчбокс с брокколи… А вдруг дождь пойдет? Тучи вон какие клубятся! Без зонтика не обойтись. Еще – водичка, кошелек, термокружка с ароматным капучино… Ах да, вечером на тренировку: нужно сменку не забыть. Вот только как это все разместить? Не в руках же нести? Хоть скручивай в узел и уходи в закат. Так-с… Кажется, кому-то срочно нужен рюкзак.

Вы тоже всегда носите с собой базовый комплект "самого необходимого"? Так и быть. Придется поделиться с вами секретами выбора хорошего городского рюкзака.

Что важно для покупки безупречной модели? На что обратить внимание?

1. Комфорт

Городской рюкзак, в первую очередь, должен быть удобным. Ведь носить его вы будете часто. А усталость и ломота в плечах нам точно не нужны. Поэтому, перед покупкой обращаем внимание на следующее:

  • Объем. Городские рюкзаки, в отличие от туристических, не должны быть слишком объемными. В повседневной носке важна свобода. С легким рюкзаком вы будете порхать как бабочка, а не утомленно вздыхать подобно средневековому "кораблю пустыни" на Великом шелковом пути. Для моделей City важна мобильность. Оптимальный объем городского рюкзака колеблется в диапазоне 6-25 л.
  • Дизайн. Рюкзак — самый броский аксессуар. Он может не только переносить вещи, но и транслировать миру вашу индивидуальность. Взобравшись на ваши плечи, он становится с вами единым целым. И только вы решаете, какую партию он будет играть в ансамбле вашего streetwear-образа. Исполнит яркое соло или спокойно отыграет нейтральный аккомпанемент? Будет пестрым и дерзким или аккуратным и сдержанным? Идеальная модель должна органично сочетаться с вашим повседневным аутфитом. Городские рюкзаки Kite – это ежегодное обновление коллекции и головокружительное разнообразие стилей, в котором каждый найдет свою модель.

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2. Назначение

Рюкзак сегодня – не только школьная и туристическая принадлежность. Аксессуар глобально расширил свои горизонты и реализовал себя во всех сферах жизни. Бизнес, fashion, спорт, стрит-стайл. Рюкзаки активно путешествуют, посещают конференции, отправляются на романтические свидания. Без них сегодня никуда. Выбрать городской рюкзак легко, ответив себе на вопрос, каким будет его предназначение?

  • Универсальный городской рюкзак — удобный, стильный и практичный. Тот, который вы будете надевать, как говорится, и в пир, и в мир. Дизайн может быть самым разнообразным: от скромных монохромных моделей до эпатажных пестрых. Важно продуманное пространство: отделения для телефона, ноутбука и планшета; кармашки для бутылочки и термоса; выходы для наушников и USB.
  • Спортивные модели – легкие и функциональные. Нередко имеют плавную обтекаемую форму и специальные плюшки в виде кармана для обуви и бутылки с водой; вместительных отделений для "сменки".
  • Изящные женские модели. Еще пару десятилетий назад сочетанием рюкзак + платье можно было удивить. Они казались несовместимыми, как молоко с селедкой. Но сегодня элегантные миниатюрные аксессуары на лямках так и просятся к нарядному женственному образу. Их можно надеть даже в ресторан, театр или на культурный вечерний променад. Главная особенность – утонченный дизайн и небольшой объем. В нем должны поместится косметичка, кошелек, ключи и телефон.
  • Бизнес-класс – это стиль и статус: строгие формы, выдержанный минимализм оформления и нейтральные цвета. Такой рюкзак вместит все необходимые документы и гаджеты. И что немаловажно – будет органично смотреться в тандеме с пиджаком.
  • Молодежные рюкзаки – трендовые мультифункциональные модели со смелыми, а иногда – дерзкими принтами. Продуманное пространство для гаджетов и мелочей, обязательно — USB-порт и разъем для наушников. Некоторые молодежные городские рюкзаки Kite оснащены удобным креплением для скейта и коврика для йоги.

3. Качество

То, за что мы ценим брендовые вещи. Когда каждый стежок нанесен словно под линеечку, а каждый бегунок скользит по молнии, как электрокар по автобану. Плотность ткани, сочетание цветов, подбор фурнитуры: любая мелочь важна. Рюкзак для города должен стойко выдержать ежедневную носку, толкучки в утренней маршрутке, пробежки трусцой и увесистые спонтанные покупки. Поэтому у каждого должен быть свой городской рюкзак Kite.

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