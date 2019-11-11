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Всемирный день шопинга: ведущая Анна Панова призналась, почему не любит магазины

Ведущая новостей "Сегодня" рассказала, кто помогает ей покупать одежду

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:59
Анна Панова
Анна Панова
Фото: instagram.com/annapanova

Ко Всемирному дню шопинга ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова рассказала о своей нелюбви к шопингу на своей Instagram-страничке.

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Известная телеведущая Анна Панова рассказала, что не любит долго бродить по магазинам и только благодаря нескольким людям она не ходит голая и босая.

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"Должна признаться: я воинствующий антишопер. Это значит – мысль о походе за покупками вызывает у меня приступ зубной боли. А выбор между двумя парами туфель никогда не длится меньше часа и бесит всех вокруг. И я бы давно уже была голой и босой, если бы не домочадцы. Одежду мне долгие годы покупала и дарила мама. Причем угадывала без примерок. Думая о том, что рано или поздно придется "отпочковаться" от родителей и самой выбирать юбки, я впадала в депрессию", – поделилась Анна Панова.

Анна Панова
Анна Панова
Фото: instagram.com/annapanova

Телеведущая также добавила, что после замужества ей стало намного легче, поскольку муж серьезно взялся за шопинг жены и она полностью может доверится его выбору.

"Я вышла замуж и была спасена! Мой муж оказался гением шопинга. Он сам предлагает мне отправиться за обновками и, пока я с кислым видом взираю на стойки с нарядами, бегло перебирает вешалки. Он дает мне в руки 3-5 вещей и велит идти в примерочную. Стоит ли говорить, что выбор "берем или нет" тоже делает он? Что самое смешное, я всегда с ним согласна", – рассказала Анна Панова.

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