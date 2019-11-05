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Вся правда о колготках. Все, что вы хотели знать, но не знали у кого спросить

Как правильно выбрать колготки – женские советы

Идеи стильных колготок на сезон 2019/2020 Фото: conteshop.com.ua

Ноябрь – тот самый месяц, когда отрицать наступление осенних холодов больше не имеет смысла. Но не спешите прощаться с платьями и юбками. Сегодня мы вместе с брендом Conte расскажем, как правильно выбрать колготки.

Еще поговорим про моделирующий эффект, мгновенное уменьшение объема талии и бедер на парочку сантиметров и модные тенденции сезона Осень-зима 19/20.

Размер, плотность, состав

Удобные колготки – это в первую очередь те, которые подходят вам по размеру. На каждой упаковке с колготками есть удобная таблица размеров в зависимости от роста и веса.

В Conte размеры распределяются так:

2 размер – рост до 170 см и вес до 65 кг;

3 размер – рост до 175 см и вес до 75 кг;

4 размер – рост до 180 см и вес до 85 кг;

5 размер – рост до 180 см и вес до 90 кг;

6 размер – рост до 185 см и вес до 100 кг.

Определившись с размером, переходим к выбору плотности. Плотность измеряется в den. Чем выше этот показатель, тем теплее колготки.

Для теплых осенних дней выбирайте колготки с показателем от 20 до 40 den.

Для холодных вечеров стоит купить колготки с маркировкой от 50 до 80 den.

В зимний сезон будут актуальны колготки плотностью выше 100 den.

При выборе колготок обращайте внимание на их состав. Прочные, устойчивые к зацепкам и облегающие словно "вторая кожа" - именно такими свойствами обладают колготки, в состав которых включено инновационное волокно LYCRA.

Поэтому отдавайте предпочтение моделям, на упаковке которых есть логотип LYCRA®.

Как стать стройнее с помощью колготок

Создать безупречный силуэт без диет и нагрузок вполне реально. Помогут в этом утягивающие колготки. Выбирайте модели в зависимости от того, какую часть тела хотите приблизить к идеалу - зону талии, живота, бедер или ягодиц.

Если хочется смоделировать сразу весь силуэт, присмотритесь к инновационной модели X-Press от Conte, в которой разработаны сразу 7 зон утяжки: зона push-up приподнимает ягодицы, вставки по бедрам убирают ненужный объем, а уплотненная верхняя часть помогает подтянуть живот и уменьшить талию. С такими колготками вы сможете надеть самое смелое и облегающее платье. Важный момент: из-за сильной коррекции фигуры носить X-Press нужно не дольше 5-6 часов подряд.

Колготки модели X-Press Фото: conteshop.com.ua

Если вы ищите колготки на каждый день, модель Active от Conte создана для вас. Помимо моделирования фигуры, эти колготки равномерно распределяют давление по ноге, снимают усталость и помогают избежать отечности ног.

Active – колготки на каждый день Фото: conteshop.com.ua

Но это еще не все ноу-хау от Conte. Для любительниц стройной талии и упругих ягодиц разработаны две модели: Control с утягивающими шортиками и Style с ажурными трусиками, которые тоже подходят для повседневной носки и помогают скорректировать проблемные зоны.

Модель Control с утягивающими шортиками Фото: conteshop.com.ua

Модель Style с ажурными трусиками Фото: conteshop.com.ua

Имитация чулок, "клетка" и "звериный" принт

Кто сказал, что колготки должны быть только телесного или черного цвета? Главное правило нового сезона гласит: быть модным – значит быть оригинальным.

Горох, звезды, лампасы, имитация чулок и носков, геометрические и анималистические рисунки, легкое сияние люрекса – дизайнеры Conte приготовили целый арсенал колготок для тех, кто привык быть в центре внимания.

Этой осенью стилисты советуют сделать ставку на "хищные" рисунки. Змеиные и леопардовые принты добавят повседневному или вечернему образу динамичности и броскости. Даже монохромный черный наряд заиграет яркими красками с помощью стильных колготок LEO и PYTHON.

Трендовые модели LEO и PYTHON Фото: conteshop.com.ua

Второй сезон подряд не теряют актуальности колготки с имитацией чулок. Еще бы! Ведь выглядят они элегантно и весьма сексуально. В новой фантазийной коллекции дизайнеры Conte пошли на симбиоз двух ярких трендов: имитации чулок и блеска люрекса. Именно так и появились колготки DIOS, которые уже стали бестселлером. DIOS визуально удлиняют ноги и идеально сочетаются с вечерними платьями или короткими юбками.

Имитация чулок и блеск люрекса в модели DIOS Фото: conteshop.com.ua

В список трендовых принтов сезона Осень-зима также попала "клетка". Мы рады, что легендарный орнамент и любимый узор Коко Шанель вновь вернулся в моду. Если хотите носить "клетку" и выглядеть сногсшибательно – выбирайте плотные колготки CELINE с геометрическим рисунком.

Плотные колготки CELINE Фото: conteshop.com.ua

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