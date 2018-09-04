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Вся семья Бекхэмов на обложке Vogue

Звездное семейство Бекхэмов снялось для обложки британского модного глянца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:21
Семья Бекхэмов. Фото: instagram/victoriabeckham
Семья Бекхэмов. Фото: instagram/victoriabeckham

В нынешнем году Виктория Бекхэм, которая недавно пришла на одну из церемоний в элегантном черном платье, отмечает десятилетний юбилей своего бренда одежды. По случаю чего она украсила обложку нового номера британского Vogue. Да не одна, а со всем своим семейством.

Компанию звездной маме составил ее муж Девид а также дети Бруклин, Ромео, Харпер и Круз. Запечатлен был даже пес по кличке Олив.

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Семья Бекхэмов на обложке модного глянца
Фото: instagram/victoriabeckham

По словам главного редактора модного глянца Эдварда Эннифуда, в этом году бренд Виктории впервые будет представлен на Лондонской неделе моды. Все предыдущие годы его новые коллекции видели лишь подиумы Нью-Йорка.

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Викторяи Бекхэм на обложке Vogue
Фото: instagram/victoriabeckham

Тем временем в Киеве проходит Ukrainian Fashion Week, четвертые день которой  снова был полон новых коллекций и невероятных образов. Свою линию одежды представили такие дизайнеры, как Елена Бурба, Андре Тан, Катя Сильченко и другие. 

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Источник: "Сегодня"
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