Вся семья в сборе: Меган Маркл и Кейт Миддлтон поразили нарядами в церкви

Члены королевской семьи на службе

Члены королевской семьи в Вестминстерском аббатстве Фото: AFP

Члены королевской семьи Кейт Миддлтон, принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри вновь воссоединились, прибыв на службу в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций.

Службу также посетили королева Елизавета II, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз. Все они продемонстрировали элегантные и роскошные наряды.

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Меган Маркл, которая в этот день также посетила посольство Канады в роскошном темно-зеленом пальто, надела на службу светлый ансамбль из платья, пальто и шляпы от Victoria Beckham. Контрастными акцентами выступали туфли и клатч благородного темно-зеленого оттенка.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

А вот герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон для мероприятия выбрала свое любимое красное пальто от Catherine Walker, в котором ее уже видели во время тура по Новой Зеландии в 2014 году. Образ дополняла шляпка от Gina Foster, светло-серые туфли на высоком каблуке и клатч в тон обуви.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: AFP

Сама королева Елизавета II, которая недавно посетила Музей науки в Лондоне в ярком оранжевом наряде, приехала в Вестминстерское аббатство в ярком образе, надев фиолетовое пальто и шляпу с цветами в тон, платье такого же цвета прямого силуэта. В руках у Ее Величества красовалась лаковая сумка с черными перчатками. Образ Елизаветы II, как всегда, был продуман до мелочей, а изюминкой ее аутфита стала драгоценная брошь с фиолетовым камнем.

Королева Елизавета II Фото: AFP Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: AFP Меган Маркл и принц Гарри на службе Фото: AFP Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP Члены королевской семьи на службе Фото: AFP Члены королевской семьи Кейт Миддлтон, принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP Королева Елизавета II Фото: AFP Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: AFP Кейт Миддлтон Фото: AFP 1/9

Напомним, ранее Кейт Миддлтон покорила элегантным образом в пальто за 60 тыс. гривен. Свой образ Кейт довершила маленьким темно-синим клатчем, а также синими туфлями-лодочками на каблуках.

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