Вся в белом: Елена Зеленская восхитила изысканным нарядом на трапе самолета
Первая леди Украины облачилась в наряд от украинского бренда
Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с президентом Владимиром Зеленским прилетела с официальным визитом в Эстонию. С первых секунд выхода на трап самолета первая леди поразила изысканным нарядом – белоснежным шерстяным пальто от украинского бренда Lake Studio, который создали в 2008 году дизайнеры Олеся Кононова и Анастасия Рябоконь, брюками палаццо от The Coat и блузой терракотового цвета.
О нарядах первой леди Украины во время визита в США смотрите подробнее в сюжете:
Елена Зеленская довершила свой нежный и женственный образ аккуратной прической – косичкой, а также едва заметным нюдовым макияжем с лаконичными серьгами.
Отметим, что это первый визит президентской четы в Эстонию. В ходе встречи с президентом страны первая леди презентовала Керсти Кальюлайд вышиванку и шелковый платок украинского бренда Gunia Project.
Напомним, что первая леди Украины Елена Зеленская выставила на продажу нашумевшее желтое платье, которое она надевала интронизацию японского императора Нарухито в Токио.
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