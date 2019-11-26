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Вся в белом: Елена Зеленская восхитила изысканным нарядом на трапе самолета

Первая леди Украины облачилась в наряд от украинского бренда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: Офис Президента Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с президентом Владимиром Зеленским прилетела с официальным визитом в Эстонию. С первых секунд выхода на трап самолета первая леди поразила изысканным нарядом – белоснежным шерстяным пальто от украинского бренда Lake Studio, который создали в 2008 году дизайнеры Олеся Кононова и Анастасия Рябоконь, брюками палаццо от The Coat и блузой терракотового цвета.

О нарядах первой леди Украины во время визита в США смотрите подробнее в сюжете:

Елена Зеленская довершила свой нежный и женственный образ аккуратной прической – косичкой, а также едва заметным нюдовым макияжем с лаконичными серьгами.

Елена и Владимир Зеленские в Эстонии
Фото: Офис Президента Украины
Елена и Владимир Зеленские в Эстонии
Фото: Офис Президента Украины
Елена и Владимир Зеленские в Эстонии
Фото: Офис Президента Украины
Елена и Владимир Зеленские в Эстонии
Фото: Офис Президента Украины
Елена и Владимир Зеленские в Эстонии
Фото: Офис Президента Украины
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Отметим, что это первый визит президентской четы в Эстонию. В ходе встречи с президентом страны первая леди презентовала Керсти Кальюлайд вышиванку и шелковый платок украинского бренда Gunia Project.

Напомним, что первая леди Украины Елена Зеленская выставила на продажу нашумевшее желтое платье, которое она надевала интронизацию японского императора Нарухито в Токио.

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Елена Зеленская
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