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Белое платье с ажуром: праздничный наряд стройной Мелании Трамп

Праздничный look госпожи Трамп от REDValentino

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:32
Мелания Трамп
Мелания Трамп
Фото: AFP

Первая леди США Мелании Трамп в свои 49 лет выглядит потрясающе, а ее стройности могут позавидовать даже самые молодые девушки. Госпожа Трамп часто наряжается в облегающую одежду и без капли стеснения демонстрирует подтянутую фигуру.

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Так, для праздничного мероприятия в Белом доме по случая приезда японского премьер-министра Японии Абэ Синдзо и его жены Аки Абэ Мелания надела чисто белое платье средней длины от бренда REDValentino.

Мелания и Дональд Трамп с японскими гостями
Мелания и Дональд Трамп с японскими гостями
Фото: AFP

Особенностью наряда стало кружево в форме цветов, из которого были выполнены рукава и тонкая полоска снизу юбки. Светлый и женственный образ жены президента дополнили лаковые туфли-лодочки красного цвета от любимого бренда Christian Louboutin.

Мелания Трамп в белом платье REDValentino
Мелания Трамп в белом платье REDValentino
Фото: AFP

Напомним, что днями ранее для празднования католической Пасхи первая леди США выбрала нежное платье с цветочным принтом от американского бренда Carolina Herrera. Благодаря светло-фиолетовому поясу на талии наряд подчеркнул стройность Мелании, а нежные оттенки ткани – ее шоколадный цвет кожи.

А также во время визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.  

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