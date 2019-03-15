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Вся в черном: Тина Кароль заинтриговала прозрачным нарядом

Певица позирует в прозрачном черном платье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:45
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

После весеннего образа невесты украинская певица Тина Кароль решила кардинально сменить наряд. На опубликованном снимке в Instagram артистка позирует в экстравагантном черном платье с сеткой.

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Таинственная откровенность – так можно охарактеризовать total black look Тины. На первый взгляд, черное платье от украинского бренда ARTEMKLIMCHUK достаточно откровенно, но это лишь иллюзия. Под огромным слоем вуали виден силуэт плотной черной ткани, которая совершенно точно повторяет линии стройной фигуры Кароль.

Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

В макияже звезда использовала свою фирменную фишку – красную помаду на губах и объемные локоны. 

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV.

Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.  

Также смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

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