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Вторая жизнь: как из вечерних платьев сделать одежду на каждый день

Новая жизнь старой одежде – делимся лайфхаками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:33

Разумное потребление сейчас в тренде, поэтому не спишите выбрасывать старые вещи. И даже если это свадебное или вечернее платье, которое второй раз уж точно не наденешь, не торопитесь! Ему можно подарить вторую жизнь, как это сделала невеста из Великобритании. Эмма подошла к этому вопросу оригинально и свадебное платье за 600 долларов покрасила в зеленый цвет, тем самым превратив его в повседневное.

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Дизайнерам такой замысел понравился, и корреспонденты "Сегодня" также попытались превратить вечерний наряд в casual. О том, как можно преобразить платье, расскажет дизайнер вечерних нарядов Оксана Леонова.

"Первый способ: адаптировать модель и сделать ее менее торжественной с помощью обуви. Грубые ботинки сразу меняют образ", – убеждает Оксана.

Вечернее платье с ботинками
Вечернее платье с ботинками
Фото: Pinterest

Есть и второй вариант – весьма неожиданный! По словам дизайнера, преобразить свой look можно с помощью белья.

"К примеру, под кружевной наряд можно надеть спортивный топ! И вперед на прогулку!", – говорит дизайнер.

"Третий метод, как носить платье "после бала", от меня. Нарядное платье, которое висит в шкафу долго, попробуйте упростить с помощью свитера oversize. И таким образом платье превращается в юбку", – делится интересным советом наш эксперт.

С помощью свитера преображаем праздничный наряд
С помощью свитера преображаем праздничный наряд
Фото: Pinterest

Также мы рассказывали, как одеваться стильно, недорого и со вкусом.

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