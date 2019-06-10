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Вторая жизнь: Леся Никитюк поразила красотой в мамином платье

Украинская ведущая перешила платье мамы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:06
Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно шокировала своих подписчиков провокационным фото с бородой, на этот раз решила порадовать красивым и одновременно милым фото.

Смотрите, что публикуют в Instagram украинские звезды:

На фотографии Леся позирует в голубом платье с глубоким декольте и открытыми плечами, а ее дополняет борода.

Так, артистка опубликовала на своей странице Instagram новый снимок в красивом шифоном платье. Но это не очередной наряд, в котором Леся Никитюк демонстрирует свои длинные ноги. Смысл опубликованного кадра заложен намного глубже. Дело в том, что ведущая позирует в платье своей мамы, давностью в 34 года. 

Леся Никитюк в платье мамы
Леся Никитюк в платье мамы
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Также звезда поделилась семейным снимком, на котором она позирует еще маленькой девочкой вместе с родителями. К слову, мама как раз одета в то самое платье, что теперь носит ее дочь. Правда, как призналась сама Леся, ей пришлось перешить изделие и "подогнать" его к современным канонам моды, а именно сделать немного короче и видоизменить форму рукавов. 

Леся Никитюк со своими родителями
Леся Никитюк со своими родителями
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Долгожданный пост о мамином платье! Мы его немножко перешили. Оно прекрасно! Ему 34 года ... Как вам? Листайте! Папа, тащи свой плащ", – написала Никитюк. 

Отметим, что Леся Никитюк любит удивлять своих фанов "громкими" постами в социальных сетях. В начале мая украинка похвасталась селфи со знаменитым певцом - в аэропорту Шарль-де-Голль Никитюк встретила самого Крейга Дэвида. Снимок с британским исполнителем на страничке Леси набрал более 80 тысяч лайков.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, что мешает ей строить личную жизнь.

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