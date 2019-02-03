Второй день UFW: чем удивляли украинские дизайнеры

Познакомиться с коллекциями украинских дизайнеров пришли Василиса Фролова, Лиза Ющенко и Джамала

Итоги второго дня UFW 2019/2010 Фото: Vogue.ua

Второй день Ukrainian Fashion Week сезона осень-зима 2019/2020 открыл показ Lake Studio, который стартовал в галерее Art Area, затем дизайнер Jean Gritsfeldt устроил шоу в центральном киевском ЗАГСе, а к вечеру гости снова встретились в Мыстецком Арсенале. Здесь их ждали показы Przhonskaya, Flow The Label и SIX. Познакомиться с коллекциями украинских дизайнеров пришли Элла Кандыба, Василиса Фролова, Лиза Ющенко, Джамала и другие.

Вася Фролова Фото: vogue.ua Александра Кучеренко Фото: vogue.ua Ирина Данилевская Фото: vogue.ua Элла Кандыба Фото: vogue.ua Джамала Фото: vogue.ua Лиза Ющенко Фото: vogue.ua Елена Бурба Фото: vogue.ua 1/7

Jean Gritsfeldt осень-зима 2019/2020

Жан Грицфельдт представил романтическую коллекцию под названием "Hirko!". Поэтому дизайнер пригласил гостей посмотреть его показ в киевский центральный Дворец бракосочетаний.

От начала до конца коллекция напоминала эволюцию развития отношений – от конфетно-букетного периода до свадьбы. Сперва модели появлялись в легких платьях и рубахах с глубокими вырезами, а на парнях были расстегнутые рубашки.

UFW – коллекция Jean Gritsfeldt Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua UFW – коллекция Jean Gritsfeldt Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua UFW – коллекция Jean Gritsfeldt Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua UFW – коллекция Jean Gritsfeldt Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua UFW – коллекция Jean Gritsfeldt Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua UFW – коллекция Jean Gritsfeldt Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua UFW – коллекция Jean Gritsfeldt Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua UFW – коллекция Jean Gritsfeldt Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua UFW – коллекция Jean Gritsfeldt Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua UFW – коллекция Jean Gritsfeldt Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua 1/10

Далее был блок коллекции, отведенный под принты, в основу которых легло изображение ДНК, красных роз и сердец, а также культовой жвачки Love is. Конечно же, использовалась свадебная символика: обручальные кольца, вышитые белые лебеди на трикотажных полотнах и полупрозрачных лентах из органзы, помпезные банты, вышивка и аппликации из нано-бумажной переработанной ткани.

Коллекция FLOW The Label

Каждый свой показ украинский бренд FLOW The Label превращает в маленькое и очень уютное шоу, перенося зрителей то на улицы Парижа, по которым гуляют девушки с багетами в руках, то в пустыню. В новом сезоне гости показа попали в переосмысленный мир Среднего Запада, ведь вдохновением для дизайнера бренда Виктории Баланюк стал Том Сойер.

Брюки с высокой посадкой и мягкими шлицами, свободные сорочки, с нарочно удлиненными рукавами, смешные панамы и натуральные расцветки с одной стороны погружали в середину ХIX века, а с другой – подчеркивали стремление жителей больших городов быть ближе к природе.

Коллекция FLOW The Label Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция FLOW The Label Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция FLOW The Label Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция FLOW The Label Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция FLOW The Label Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция FLOW The Label Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция FLOW The Label Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция FLOW The Label Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция FLOW The Label Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция FLOW The Label Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua 1/10

"Моя героиня с характером и ищет приключений. Ей нужна функциональная одежда, но ее эмоциональность и жажда жизни делают ее гардероб немного инфантильным. В нем есть место и романтичному платью, и широким практичным брюкам". – рассказывает Виктории Баланюк.

Коллекция SIX. осень-зима 2019/2020

В коллекциях SIX. присутствуют главные добродетели модного бренда: дизайн не ради дизайна, а женщин, безупречное качество и посадка вещей. Их хочется рассматривать вблизи, трогать, мерять и представлять, как можно эффектно заниматься в них совершенно повседневными вещами.

По третьей коллекции уже можно судить о вещах знаковых для бренда. Это пиджаки и смокинги будто с мужского плеча и широкие брюки со стрелками. И длинные платья, с драпировками на бёдрах и летящим подолом, из трикотажного или плотного шёлка. Палитру универсального белого-чёрного-коричневого разбавляют яркие пятна.

Коллекция SIX. осень-зима 2019/2020 Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция SIX. осень-зима 2019/2020 Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция SIX. осень-зима 2019/2020 Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция SIX. осень-зима 2019/2020 Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция SIX. осень-зима 2019/2020 Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция SIX. осень-зима 2019/2020 Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция SIX. осень-зима 2019/2020 Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция SIX. осень-зима 2019/2020 Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция SIX. осень-зима 2019/2020 Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция SIX. осень-зима 2019/2020 Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция SIX. осень-зима 2019/2020 Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua Коллекция SIX. осень-зима 2019/2020 Фото: Vogue.ua Фото: vogue.ua 1/12

В работе дизайнер Юля Богдан не ходит далеко за вдохновением. В коллекциях SIX. она транслирует свой вкус и страсть к хорошо сделанным вещам. Потому они и выглядят таким честным и понятным предположением о том, что нужно в гардеробе современной женщины.

Подготовлено по материалам Vogue.ua

Напомним, итоги первого дня Ukrainian Fashion Week смотрите здесь.

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