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Выбираем босоножки: ТОП-5 трендовых пар на лето

Сегодня, 20:01

Тонкие ремешки, квадратный мысок и массивный каблук

Наступил сезон самой легкой и востребованной обуви – босоножек. В них удобно бегать по городу, ходить по делам, не спеша прогуливаться, а еще они классно дополняют любой аутфит. А все потому, что среди моделей босоножек есть совершенно разнообразные модели, подходящие для любого случая, и на любой вкус.

Сегодня мы расскажем, какие модные босоножки в 2020 году стоит выбирать, актуальны ли босоножки на каблуке и платформе, и почему не нужно отказываться от танкетки.

Не пропустите материал, в котором мы рассказывали как составить модные городские образы с белыми кроссовками и кедами.

Модные женские босоножки: ТОП-5 трендовых пар на лето

Джутовая обувь – must-have летнего сезона. Она отлично смотрится и в городе с джинсами, и на пикнике с легким сарафаном. Главное – выбрать пару современной формы.

Босоножки на платформе | Фото: Pinterest

Женские босоножки на джутовой подошве могут быть как в спортивном стиле, так и в более классическом, с плоской или немного изогнутой подошвой.

Босоножки на платформе | Фото: Pinterest

Босоножки на танкетке не стоит прятать в шкаф. Эта летняя обувь не только удобная, но еще и модная. Как все забытое старое, босоножки на танкетке возвращаются в моду, чтобы сделать ваш образ легким и естественным.

На работу, правда, в такой обуви не походишь, а вот прогуляться теплым вечером, надев любимое платье – очень даже можно

Босоножки на танкетке | Фото: Pinterest

Актуальная пара на лето 2020 – босоножки на каблуке. Притом каблук может быть как тонкий, так и толстый. Свобода выбора касается и его высоты, но в тренде уже который год подряд остаются невысокие каблуки.

Босоножки на каблуке | Фото: Pinterest

Босоножки на низком толстом каблуке с тонкими ремешками можно комбинировать с любым луком. Будь то деловой костюм или джинсовые шорты с рубашкой.

Важно, чтобы у обуви был квадратный мысок, который имеет способность визуально укорачивать стопу.

Босоножки на толстом каблуке | Фото: Pinterest

Босоножки на платформе можно наблюдать не только у блогеров, но и на модных подиумах, посвященных сезону весна-лето 2020. Девушкам предлагают сделать выбор в пользу массивной платформы, которая скорректирует рост и послужит ярким акцентом в образе.

Босоножки на платформе | Фото: Pinterest

Женские босоножки на платформе сочетайте с яркими макси платьями, мини сарафанами, кюлотами. Это же правило распространяется и на спортивные модели.

Модные босоножки 2020 | Фото: Pinterest

Кстати, в тандеме с такой обувью отлично смотрятся брюки клеш из хлопка с майкой, а также велосипедки, которые тоже являются модным трендом этого года.

Напомним, что ранее мы писали как выбрать актуальные джинсы на лето по типу фигуры.

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