Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Выбираем пару: самые трендовые кроссовки и кеды 2020 года

Сегодня, 14:15

Список актуальных форм и моделей

Такая практичная и удобная обувь, как кроссовки, актуальна во все времена. Мы уже рассказывали о самой модной обуви 2020 года (это сандалии, туфли и босоножки) здесь. На этот раз предлагаем ознакомиться с трендовыми вариациями кроссовок, которые останутся популярными с следующих сезонах, а также о новинках.

Сайт Сегодня.Lifestyle писал о модных фасонах юбок: с чем и как их носить каждый день. Также загляните в материал с чем носить белые кроссовки летом 2020.

Модные кроссовки 2020: актуальные формы и модели

Ugly кроссовки остаются на первых ролях среди обувных трендов этого года. Их все еще можно носить, но стилисты рекомендуют выбирать модели с базовым белым цветом.

Модные кроссовки 2020
Фото: Pinterest

На смену "уродливым" кроссам приходят high tops. Это любые вариации высоких кед с узким голенищем, закрывающим щиколотку. Такая обувь классно смотрится с джинсами, кюлотами, классическими брюками и платьем.

Модные кроссовки 2020
Фото: Pinterest

Скейтерские и баскетбольные кеды давно вышли за рамки спортивной уличной обуви. Классические базовые модели Nike Cortez или Vans Old Skool подходят на каждый день. Носить их можно с шортами-бермудами, юбками макси, любимыми джинсами.

Модные кеды 2020
Фото: Pinterest

Цветовая палитра обуви 2020 года не особо отличается от одежды. Сегодня в моде спокойные тона, белый, пастельные оттенки. Но в то же время среди трендов яркие неоновые цвета.

Трендовые кроссовки 2020
Фото: Pinterest

Зеленые или розовые кроссовки станут отличным дополнением образа. Синие и оранжевые цвета потрясающе впишутся в летний или осенний образ.

Самые модные кроссовки 2020
Фото: Pinterest

Белая и черная обувь уместно и красиво смотрится всегда. Ее проще сочетать с офисным луком, нежным образом или прогулочным аутфитом.

Трендовые кеды 2020
Фото: Pinterest

При выборе кроссовок ориентируйтесь на наши советы и свои предпочтения. Тогда новая покупка будет долгосрочной и оправданной.

Узнайте также какие шорты носить в этом сезоне.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Сочетаем правильно: с чем носить модную майку на бретельках летом Модные юбки 2020: обзор самых трендовых фасонов С чего начать: правила создания универсального капсульного гардероба
кроссовки тренды 2020
Реклама

Новости партнеров

Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото
Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть
Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть
В Сети восхитились снимком Аллы Пугачевой в купальнике
В Сети восхитились снимком Аллы Пугачевой в купальнике
Дочь
Дочь "Няни Вики" огорчила поклонников своей внешностью

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Wellness

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

Сегодня, 11:11Шоу-бизнес

День рождения Сергея Притулы: ТОП-5 гугл-запросов о популярном ведущем

Сегодня, 05:55Fun

Кот научился улыбаться и прославился в интернете: курьезные фото

Вчера, 13:31Events

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:08Events

День медика-2020: поздравления с праздником в прозе и стихах

Вчера, 09:37Events

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: неожиданные факты о принце Уильяме

Вчера, 08:54Fun

Сегодня День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

Вчера, 08:28Events

День медика-2020 в Украине: история и значение праздника

Вчера, 06:00Events

Поздравления с Днем отца: яркие и прикольные открытки и пожелания

Вчера, 05:05Events

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 июняАфиша

Николь Кидман – 53! ТОП-5 фильмов с оскароносной актрисой

20 июняFood

Быстрый рецепт вишневого ликера

20 июняШоу-бизнес

Певица Джамала стала мамой во второй раз

19 июняEvents

Гороскоп на 20 июня: как знаки зодиака проведут свой выходной

19 июняFood

Петров пост-2020: рецепты постной выпечки с вишней

Новости партнеров

Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Жену 74-летнего Петросяна раскритиковали за странный внешний вид
Жену 74-летнего Петросяна раскритиковали за странный внешний вид
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Горячая невеста Шабанова показала свою роскошную фигуру
Горячая невеста Шабанова показала свою роскошную фигуру
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Рецепт кабачков, о котором знали только в СССР
Рецепт кабачков, о котором знали только в СССР

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять