Выбираем пару: самые трендовые кроссовки и кеды 2020 года

Список актуальных форм и моделей

Такая практичная и удобная обувь, как кроссовки, актуальна во все времена. Мы уже рассказывали о самой модной обуви 2020 года (это сандалии, туфли и босоножки) здесь. На этот раз предлагаем ознакомиться с трендовыми вариациями кроссовок, которые останутся популярными с следующих сезонах, а также о новинках.

Сайт Сегодня.Lifestyle писал о модных фасонах юбок: с чем и как их носить каждый день. Также загляните в материал с чем носить белые кроссовки летом 2020.

Модные кроссовки 2020: актуальные формы и модели

Ugly кроссовки остаются на первых ролях среди обувных трендов этого года. Их все еще можно носить, но стилисты рекомендуют выбирать модели с базовым белым цветом.

Модные кроссовки 2020

Фото: Pinterest

На смену "уродливым" кроссам приходят high tops. Это любые вариации высоких кед с узким голенищем, закрывающим щиколотку. Такая обувь классно смотрится с джинсами, кюлотами, классическими брюками и платьем.

Модные кроссовки 2020

Фото: Pinterest

Скейтерские и баскетбольные кеды давно вышли за рамки спортивной уличной обуви. Классические базовые модели Nike Cortez или Vans Old Skool подходят на каждый день. Носить их можно с шортами-бермудами, юбками макси, любимыми джинсами.

Модные кеды 2020

Фото: Pinterest

Цветовая палитра обуви 2020 года не особо отличается от одежды. Сегодня в моде спокойные тона, белый, пастельные оттенки. Но в то же время среди трендов яркие неоновые цвета.

Трендовые кроссовки 2020

Фото: Pinterest

Зеленые или розовые кроссовки станут отличным дополнением образа. Синие и оранжевые цвета потрясающе впишутся в летний или осенний образ.

Самые модные кроссовки 2020

Фото: Pinterest

Белая и черная обувь уместно и красиво смотрится всегда. Ее проще сочетать с офисным луком, нежным образом или прогулочным аутфитом.

Трендовые кеды 2020

Фото: Pinterest

При выборе кроссовок ориентируйтесь на наши советы и свои предпочтения. Тогда новая покупка будет долгосрочной и оправданной.

Узнайте также какие шорты носить в этом сезоне.

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